Crimen de Agostina Vega: hallaron una foto de otra posible víctima en el celular de Claudio Barrelier + Agregar ámbito en









La imagen corresponde a 2024 y muestra a una mujer cuya identidad todavía se desconoce. La abogada del padre de la adolescente señaló que hay seis presuntas víctimas vinculadas a Barrelier.

El peritaje del celular de Claudio Barrelier permitió recuperar una fotografía de 2024 que abrió una nueva línea de investigación.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva pista a partir del peritaje del celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. Los investigadores encontraron una fotografía de 2024 en la que aparece una mujer desnuda y maniatada, e intentan establecer su identidad y las circunstancias en las que fue tomada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hallazgo abrió la posibilidad de que existan otros ataques anteriores al asesinato de la adolescente. Fernanda Analiz, abogada del padre de Agostina, aseguró que ya se contabilizan seis posibles víctimas vinculadas al acusado, entre casos judicializados y testimonios que recibió en su estudio.

Además del femicidio de Vega, la letrada mencionó un episodio investigado en 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, el caso de la mujer que aparece en la fotografía y los relatos de otras jóvenes que se acercaron a denunciar presuntos abusos.

Según la abogada del padre de Agostina Vega, al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio. Los testimonios que podrían ampliar la investigación Analiz sostuvo que la información recuperada del teléfono refuerza sus sospechas sobre posibles ataques cometidos durante varios años. “No creo que haya descansado en ningún período, lo ha demostrado la prueba”, afirmó en declaraciones al medio cordobés El Doce.

Según explicó, entre los testimonios recibidos figura el de una joven que aseguró haber sufrido un abuso cuando tenía 11 años. La abogada también indicó que al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio.

En uno de esos casos, la presunta víctima pudo identificar a Barrelier después de que el femicidio de Agostina tomara estado público. Los investigadores buscan determinar si alguno de esos relatos está relacionado con la mujer fotografiada en 2024. Los cuestionamientos por un celular que no había sido peritado Analiz denunció que el teléfono del acusado ya había sido secuestrado en una investigación anterior, pero no había sido sometido a un peritaje. Según sostuvo, el fiscal Raúl Garzón logró recuperar archivos que el sospechoso había eliminado, entre ellos la imagen que ahora se analiza. La letrada cuestionó la actuación judicial previa y consideró que una intervención a tiempo podría haber evitado el crimen de la adolescente. “El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo”, expresó. En paralelo, la Justicia investiga a Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien permanece detenida por encubrimiento. De acuerdo con Analiz, habría estado presente en hechos vinculados con Agostina y con el episodio investigado en 2025. Sin embargo, todavía no se pudo establecer si tiene alguna relación con la fotografía de 2024. La identificación de la mujer y el análisis de los nuevos testimonios podrían abrir otras líneas de investigación sobre el acusado.

Temas Crimen

Femicidios