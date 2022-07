¿Cuánto tarda el cerebro en despertarse?

Se especificó que este tiempo para activarse suele verse afectado por la llamada "inercia del sueño" que provoca la sensación de estar "medio dormido" a pesar de encontrarse, por caso, en el transporte público.

Se analizó la capacidad tras despertar y el tiempo requerido para realizar alguna tarea que demostrase que se encontraba totalmente despejado.

Por ello, 34 participantes se enfrentaron a resolver un problema matemático apenas al despertarse: la media de tiempo que tardaron resultó de 25 minutos en dar con la solución, lo que fue evaluado como una dilación propia de una mente que aún no está funcionando a pleno.

¿Nos podemos despabilar antes?

Según este estudio, no funciona ninguno de los trucos habituales para acelerar el proceso. Las duchas, por ejemplo, no atenúan la inercia del sueño, mientras que el café tarda también en hacer efecto. Es el propio ritmo del cuerpo el que marca los tiempos que se necesitan y puede haber gran diferencia entre las personas. Por tanto, no queda otra opción que armarse de paciencia.