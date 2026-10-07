Juicio por Loan Peña: María Victoria Caillava declara por primera vez, acusada de sustracción y ocultamiento + Agregar ámbito en









Caillava será la cuarta imputada que comparecerá en el debate oral y púbico. También se espera que hable su hijo, miembro de la PFA.

Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, será la cuarta imputada que comparecerá en el debate. Gentileza: Infobae

En un nuevo avance en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava declarará este miércoles por primera vez en el juicio. Está acusada de la sustracción y ocultamiento del menor.

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Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, será la cuarta imputada que comparecerá en el debate oral y público tras los testimonios del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

El fiscal federal Carlos Schaefer citó a tres efectivos de la Policía Federal, informó NA: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.

Juicio por Loan Peña: María Caillava declara este miércoles por primera vez Además, el jueves 8 de octubre, expondrán ante el Tribunal Federal de Corrientes Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la PFA; Mario Justo González, apodado "Guacha" y la policía Silvana Beatriz Romero. La Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas de la localidad correntina de 9 de Julio.

Los representantes legales de la familia del menor solicitaron drenar las lagunas denominadas 1 y 4 en 9 de Julio, las cuales en un comienzo ya habían sido rastrilladas, sin obtener elementos de importancia para la pesquisa.

El testimonio de Caillava es el cuarto, luego de los del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez. Juicio por la desaparición de Loan Peña: revelaron qué encontraron en los celulares de los acusados A fines de septiembre, una de las audiencias, centrada en peritajes telefónicos, detalló sobre los procedimientos de búsqueda y análisis realizados sobre distintos elementos incorporados a la causa. Durante la jornada declararon efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), un testigo de un allanamiento y un trabajador municipal que presenció los peritajes realizados sobre la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados por la desaparición del niño. Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes se presentaron Johanna Méndez, licenciada en investigación criminal de la PFA; Dalma Yamila Benítez, cabo de la fuerza; Carlos Fuentes, subinspector; Horacio José Céspedes, quien participó como testigo de un allanamiento en Resistencia, Chaco; y Hugo Daniel Duarte, presente durante los peritajes realizados sobre la Ford Ranger de Pérez y Caillava.