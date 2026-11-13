Fuga del exterrorista italiano en San Telmo: detuvieron a un hombre y una mujer acusados de colaborar con la huida

Se trata de un uruguayo y una salvadoreña que integraban un chat en el que se conocieron con el prófugo. Se le secuestró pendrives, celulares, notebooks, documentos, entre otros elementos.

Se trata de un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña, acusados de haber colaborado con Bertulazzi en su huida.

La investigación por la fuga del exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo sumó dos detenidos. Se trata de un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña , acusados de haber colaborado en su plan de huir de su arresto domiciliario al descolgarse desde un balcón con un arnés.

Ambos fueron identificados y arrestados a partir de una alerta migratoria. Integraban un grupo de chat de 17 personas en el que también participaba Bertulazzi, quien habría utilizado otra identidad para comunicarse.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron ocho pendrives, discos rígidos externos, cinco teléfonos celulares, dos notebooks, ocho documentos de identidad y dinero en efectivo de distintas procedencias.

Los dispositivos electrónicos serán analizados para reconstruir las comunicaciones y determinar qué papel tuvo cada uno en la planificación y ejecución de la fuga. Los investigadores buscan establecer si los dos detenidos formaron parte de la logística que le permitió al italiano abandonar el departamento de la calle Defensa al 600.

Bertulazzi estaba bajo custodia de la Policía Federal Argentina y tenía colocado un dispositivo electrónico monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal . Sin embargo, consiguió abandonar el departamento sin que los efectivos advirtieran inmediatamente lo que estaba ocurriendo.

Los investigadores buscan establecer si los dos detenidos formaron parte de la logística para abandonar el departamento de Defensa al 600. Google Maps

No obstante, parte de la maniobra quedó registrada por una cámara de seguridad privada, cuyas imágenes se convirtieron en una pieza importante para reconstruir sus movimientos.

La ausencia del exterrorista fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos federales. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda, se emitió una orden de captura urgente y comenzaron los operativos para intentar localizarlo.

Insólita fuga en San Telmo: cómo hizo el exterrorista italiano para engañar a la tobillera electrónica

La búsqueda de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia que escapó de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, sumó nuevos detalles sobre la maniobra que le permitió eludir la vigilancia policial. El hombre de 74 años, condenado en su país a 27 años de prisión, continúa prófugo mientras los investigadores intentan determinar cómo consiguió abandonar un departamento ubicado en un quinto piso sin que se activara una alerta inmediata.

La reconstrucción del episodio reveló que Bertulazzi utilizó un arnés para descender desde el balcón de su vivienda, situada sobre Defensa al 600. Una vez que alcanzó la calle, se desplazó hacia Bolívar y continuó su fuga a pie, según los movimientos reconstruidos a partir de las imágenes de seguridad.

Sin embargo, uno de los elementos más llamativos apareció cuando los efectivos ingresaron al inmueble: encontraron la tobillera electrónica envuelta en carne de cerdo y rodeada por un tensiómetro, una disposición que, según la principal hipótesis de los investigadores, habría permitido engañar temporalmente al sistema de monitoreo.