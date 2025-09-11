Día Internacional del Chocolate: ¿Cuándo se celebra y por qué?

El chocolate también tiene su día internacional y te vas a sorprender al conocer su origen que nada tiene que ver con la gastronomía.

¡Sonríen los dulceros! El 13 será el Día Internacional del Chocolate y es ideal para darse el gusto de aquel que sea nuestro preferido. La fecha recuerda a Roald Dalh , autor británico de libros para niños que hoy ya son clásicos como "Charlie y la Fábrica de Chocolate" y "Matilda".

Es tan rico el chocolate y tan amado por la gran mayoría de las personas, que tiene dos fechas de celebración, ya que la Organización Internacional de Productores de Cacao estableció el 7 de julio para celebrarlo. Así es, el chocolate tiene dos días conmemorativos.

A pesar de conocer el chocolate en sus múltiples facetas y diversas marcas, las raíces del cacao lo encuentran inicialmente como una bebida amarga que se mezclaba con especias en las civilizaciones mesoamericanas, pero cuando los europeos arribaron lo endulzaron y se convirtió en el típico manjar que hoy conocemos y saboreamos .

Roal Dahl fue el autor de varios clásicos que marcaron a más de una generación. La famosa historia de " Matilda ", la niña superdotada, y el encantador mundo de " Charly y la Fábrica de Chocolate " son historias de este célebre británico. Sin embargo, ellas no fueron sus únicas obras: "Los cretinos", "Los Mimpins", "La maravillosa medicina de Jorge" y "Charly y el gran ascensor de cristal", entre otros.

De hecho, sus cuentos aún siguen siendo lectura recomendada para los niños en particular por el grado de imaginación que plasmaba en sus obras. El chocolate y los dulces son constantes que se mantienen en varias de sus historias. Los animales antropomórficos también son parte de su universo. Lo real es que su vigencia no sorprende dada la calidad de sus escritos. Sin ir más lejos, en 2023 la película Wonka se basó en su emblemático personaje para crear una precuela en la que explica el por qué de su pasión por el chocolate.

Wonka En 2023 se estrenó "Wonka", la historia del legendario personaje creado por Roal Dahl.

Dahl murió luego de una intensa lucha contra leucemia en el año 1990, cuando tenía 74 de edad. Se despidió de este mundo en una cabaña muy chica que estaba ubicada en Great Missenden, en Buckhinghamshire, muy cerca de Londres, lugar en el que su familia vivió por muchos años. Actualmente, se puede visitar el lugar y se puede ver el sitio a través de un cristal, porque en su localidad hay un museo para conmemorar y atesorar su legado.

Chocolate: bueno o malo para la salud

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, diversos estudios aseguran que el cacao puede ser beneficioso para la salud en función de los nutrientes que aporta. De hecho, se ha probado que puede mejorar la salud del corazón y estimular la función cerebral en adultos mayores. Claro que el problema está en que el chocolate que consumimos no es cacao puro sino que cuenta con agregados. Son precisamente esos agregados -como el azúcar- los que encienden las señales de alarma y que condicionan su consumo.

A partir de esto, no se recomienda que el chocolate sea consumido en exceso. Sin embargo, el cacao cuenta con las siguientes propiedades según NIH.