Murió Hipólito, el hipopótamo del Bioparque de La Plata.

El animal atravesaba un cuadro digestivo severo y falleció este viernes de madrugada tras un deterioro general de su estado de salud. Había sido protagonista de una cirugía inédita en el país para su especie.

El hipopótamo Hipólito, uno de los animales más emblemáticos del Bioparque de La Plata, murió este viernes a la madrugada a los 26 años, según informó la institución a través de un comunicado.

El ejemplar había nacido en cautiverio en el año 2000 y llegó al predio platense cuando tenía ocho años. Allí formó pareja con una hembra llamada Mafalda y ambos tuvieron una cría, Felipe. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los animales más conocidos del bioparque.

Desde la institución destacaron que Hipólito se caracterizaba por su temperamento tranquilo y por su buena respuesta al trabajo con cuidadores y veterinarios. Ese comportamiento permitió realizar distintos controles y prácticas de manejo con menor nivel de estrés, como limpiezas bucales, cortes de colmillos e incluso extracciones de sangre mediante entrenamiento, sin necesidad de sedación, un procedimiento poco habitual en fauna silvestre en el país.

Durante ese período se aplicaron distintos tratamientos de sostén, entre ellos analgésicos, protectores gástricos y antibióticos. Sin embargo, en las últimas horas su estado general se agravó y finalmente murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

El bioparque recordó además que en 2025 el animal había sido sometido a una cirugía de alta complejidad que permitió salvarle la vida. Aquella intervención fue considerada un hito para la medicina veterinaria de fauna silvestre en Argentina, ya que fue el primer procedimiento de ese tipo realizado en un hipopótamo en el país. Desde el Bioparque La Plata señalaron que el animal permaneció acompañado y monitoreado por el equipo técnico durante todo el proceso y expresaron su pesar por la pérdida, además de agradecer el acompañamiento de la comunidad.

