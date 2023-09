Eclipse solar anular: ¿cuándo es y cómo se puede ver desde Argentina?

Sin embargo, el próximo 14 de octubre , no será un eclipse cualquiera , presenciaremos el famoso "anillo de fuego" . Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA ) , este eclipse ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejano desde el planeta.

Al estar a esa distancia, el satélite natural más pequeño no bloqueará la vista completa del Sol . Esto hará que la Luna obstruya parte de la luz de la estrella y se verá como si un anillo de luz estuviera en el cielo

El evento podrá visualizarse desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, incluyendo Argentina. El eclipse solar podrá ser parcialmente apreciado (como si el Sol fuese una medialuna) desde Argentina, a partir de las 16:02 , alcanzando su punto culminante a las 16 : 43 . Concluirá a las 17:22, momento en el cual ya no será visible desde la ciudad. Un factor importante a considerar al observar un eclipse solar son las condiciones meteorológicas, ya que en caso de cielo muy nublado es posible que no se pueda presenciar el eclipse.

anillo de fuego eclipse.jpg

¿Cómo apreciar de manera segura el eclipse solar anular?

Según recomendaciones de la NASA, es aconsejable observar el eclipse utilizando lentes diseñados para eclipses y no es seguro hacerlo con anteojos de sol normales. No obstante, vale aclarar que si se observa un eclipse parcial o anular a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos para eclipses.

eclipse.webp

Además, también se utilizar sombrero y ropa con factor de protección solar, para prevenir daños en la piel.