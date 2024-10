El exclusivo barrio donde Lionel Messi tiene su casa busca independizarse del municipio de Funes: "Pagamos impuestos y no recibimos servicios"

La presunta falta de transparencia en la gestión y los elevados precios que deben pagar por servicios que no perciben, llevó a los vecinos a tomar la decisión.

El principal argumento detrás de esta iniciativa es que, a pesar de pagar altas tasas y tributos, no recibe ningún servicio por parte del municipio , mientras que es la propia administración del barrio la que provee la mayoría de éstos.

El conflicto con el municipio no es reciente, pero se habría intensificado debido a lo que los propietarios del barrio describen como una "agresiva progresividad" en las tasas municipales . En particular, se refieren a la Tasa General de Inmuebles (TGI) , que consideran excesiva e injusta.

"Su particular ubicación geográfica hace que los moradores de Kentucky ni siquiera usen las calles municipales para entrar y salir de sus hogares", argumenta el informe, señalando que el barrio está ubicado junto a una ruta nacional y que la iluminación perimetral es gestionada por la administración privada. Por lo tanto, los propietarios no solo deben afrontar el costo de las gastos para mantener los servicios comunes, sino también pagar las mencionadas tasas excesivas por servicios que prácticamente no reciben.

Además, el informe detalla que los campos aledaños, que también formarían parte de la nueva comuna, están sujetos a la Tasa de Inmuebles Rurales, pese a que tampoco reciben contraprestaciones por parte del municipio.

Falta de transparencia

Otro de los reclamos que impulsó esta búsqueda de independencia es la falta de transparencia de la administración municipal, encabezada por el intendente Roly Santacroce. Así, los propietarios denuncian que la intendencia no publica los boletines oficiales en su página web, lo que impide a los ciudadanos acceder libremente a la legislación que se va sancionando. Para los habitantes de Kentucky, esta falta de transparencia es una violación de la ley orgánica N°2756 de municipalidades, que garantiza el acceso público a la información.

Frente a este panorama, el dictamen jurídico sostiene que es "perfectamente viable" desde el punto de vista legal la creación de una nueva comuna. Los propietarios argumentan que esto no solo les permitiría gestionar sus propios tributos, sino también acceder a los fondos que se coparticipan en el ámbito provincial.

Sin embargo, el camino hacia la independencia no será sencillo. El informe al que accedió Rosario 3 propone un plan en tres fases para lograr la escisión territorial, aunque advierte que el proceso requiere la aprobación de una ley provincial.

Para avanzar, la propuesta deberá pasar por las cámaras de Diputados y Senadores de Santa Fe, quienes tendrán la última palabra sobre si Kentucky Club de Campo puede convertirse en una comuna independiente. Como primer paso, los propietarios del barrio deberán organizar un plebiscito interno para evaluar el apoyo a la iniciativa.

Antecedentes de escisiones territoriales

Este no es el primer caso de un sector de un municipio que busca conformarse como comuna en Santa Fe. En octubre de 2023, el proyecto para crear la Comuna de Colonia Francesa, impulsado por el exsenador José Baucero, obtuvo media sanción en el Senado provincial. La propuesta planteaba la creación de una comuna dentro del municipio de San Javier.

El Kentucky Club de Campo es uno de los barrios más exclusivos de la región, con una extensión de 240 hectáreas y alrededor de 700 lotes. En sus orígenes, el terreno fue utilizado como campo agrícola-ganadero, pero hoy alberga lujosas viviendas, incluida la del astro del fútbol.

A pesar de la cercanía geográfica con Funes, sus habitantes viven en un ambiente de gran privacidad y aislamiento. "Los lotes son grandes, y la gente que vive aquí es bastante tranquila. No hay mucha interacción. Nadie se entera de que estás, porque estamos muy alejados de las urbes", comentó el empresario Juan Félix Rossetti, presidente de la desarrolladora Rossetti SA , responsable del proyecto inmobiliario.