El extraño gesto de Nicole Neumann ante el cumple de 15 de su hija

Nicole Neumann hizo una emotiva publicación en su cuenta de Instagram con motivo del cumpleaños de 15 de su hija mayor, Indiana , con quien se encuentra distanciada desde hace unos meses. Sin embargo, lo curioso es que no se comunicó con ella, ni hubo un mensaje directo de saludo, según trascendió desde el entorno familiar.

Este miércoles 18 de octubre Indiana , la hija mayor de las tres que tuvieron Nicole Neumann y el ex futbolista Fabián Cubero , cumplió 15 años.

El emotivo posteo de Nicole Neumann por el cumpleaños de Indiana

“¡Felices 15 mi reina! Quien me dio el título de mamá y quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz. Te amo”, escribió la modelo en la publicación que subió a su feed, la cual consta de una serie de fotos familiares en distintos momentos que vivieron en estos quince años.

La inmediata reacción de Indiana ante las tiernas palabras de su madre fue la de republicar el mencionado posteo en sus Instagram Stories y también darle “me gusta” a la publicación en cuestión. Una manera de hacer las paces después de tanto enfrentamiento.

El domingo pasado y con motivo del Día de la Madre, la modelo también compartió varias fotos de sus hijas y les escribió: “Gracias por elegirme”. Pero algo llamó la atención: en ambas publicaciones donde se la ve con sus hijas limitó los comentarios y nadie puede escribirle algo.

Lo que sí se pudo ver fue que figuraban solo tres usuarios y uno de ellos fue Carolina Pampita Ardohain, por lo que quedaría en evidencia que la jurado del Bailando se solidarizó con su colega pese a los conflictos y los enfrentamientos que tuvieron en los comienzos de sus carreras.

Trascendió que Nicole le propuso a su hija hacer una mega fiesta por sus 15, con vestido blanco, alquiler de un salón, catering y muchos invitados, pero la chica no aceptó porque no tenía intenciones de hacer nada para su cumpleaños. “Indiana está muy triste por lo que está pasando y es real que no mejoró la situación con su mamá”, se señaló.

Aunque todo se mantiene en un gran hermetismo, los problemas de Indiana con su madre comenzaron desde que esta inició su relación con el corredor de TC Manuel Urcera, con quien además tiene previsto casarse a fin de año.