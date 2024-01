El joven que fue impactado por un rayo en San Luis habló tras dejar terapia intensiva

En diálogo con el noticiero Telenoche, Berón pudo relatar lo que sucedió antes y después de que le cayera la descarga eléctrica, sin embargo, aseguró: " No recuerdo nada de lo que pasó . Gracias a Dios, acá estoy".

Según contó el joven, en la madrugada del sábado había salido de la casa de un amigo en Villa Mercedes. En un momento, al atravesar una plaza, se cruzó con unos amigos que se detuvo a saludar. "Me quedé dos segundos porque me pedían un cigarrillo. Estaba abajo del árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo", afirmó.