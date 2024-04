El youtuber Yao Cabrera fue condenado a 4 años de prisión

El relato de la diseñadora Giovanna De Mitole contra el youtuber Yao Cabrera

''Yo fui una esclava en la ‘Mansión Wifi’ y Yao era quien daba las órdenes de todo lo que pasaba ahí'', había declarado De Mitole. Además, se explayó sobre las situaciones que vivió en la casa ubicado en un barrio en Escobar: ''Las primeras dos semanas fueron 'tranqui'. Después empecé a ver cosas que no tenía que ver. Me llevaron a fiestas de egresados y yo los vi estando con nenas. Escuché situaciones que no tenía que escuchar y ahí empezaron los problemas'', especifica.

''A los de abajo nos daban polenta con grumos mientras ellos comían sushi. Había días que ni siquiera teníamos para desayunar. Una vez me hicieron meter la mano en el inodoro con caca con la excusa de que lo limpie. Fui llorando a contarle a Yao y me respondió: ‘¿En tu casa no limpiás?''', había continuado.

Por otro lado, Giovanna De Mitole había asegurado que no era la única víctima. En ese sentido, otro ex integrante del equipo, Mariano Fernández, también es uno de los denunciantes. La joven contó que lo que rebalsó el vaso de agua fue cuando la contactaron del equipo de Cabrera para hacer vivos pornográficos: ''Ya me debían un montón de plata y encima ahora me invitaban a hacer esto, sabiendo que sus seguidores son todos chicos''.

La palabra de Yao Cabrera tras el veredicto

Yao Cabrera eligió Instagram para reaccionar al dictamen de la Justicia: ''Familias, amigos, estoy libre y bien. Siempre bien. Al fin. Juicio finalizado'', en referencia a que permanecerá en libertad.

Además, se mostró mirando televisión en vivo para que nadie dude de que esté libre, y se mostró triunfante ante la situación: ''Yo estoy en casa, tranquilo nomás. Me voy a comer un asadito para festejar. No se preocupen, estamos activos. Que por ahí, digan lo que quieran, Yo los espero tranquilo en casa''.

Cabe destacar, que el polémico youtuber había casi desaparecido del mapa en el último tiempo, y las últimas noticias que se tenían de él fue un video que si viralizó donde se lo veía arreglando aires acondicionados. Muy lejos de la versión escandalosa del uruguayo, quien se hizo conocido por realizar bromas en la calle, para luego tener una marca de ropa y hasta una hamburguesería en el barrio de Palermo que no tuvo éxito.