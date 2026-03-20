Equinoccio de otoño en Argentina: a qué hora exacta es y por qué es el 20 y no 21 de marzo

El Sol se ubicará sobre el ecuador terrestre, provocando un equilibrio casi exacto entre la duración del día y la noche.

La fecha puede variar entre el 19, 20 o 21 de marzo dependiendo del año.

Hoy, el otoño comenzará de manera oficial en Argentina con un fenómeno astronómico preciso y medible: el equinoccio .

Aunque muchas veces se lo asocia con el 21 de marzo, lo cierto es que cada año puede variar levemente. En 2026, el cambio de estación se produce el viernes 20 de marzo , marcando el fin del verano y el inicio de un período caracterizado por temperaturas más templadas, días progresivamente más cortos y la caida de las hojas de los árboles.

Este momento no lo determina el calendario, sino una consecuencia directa del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la inclinación de su eje . Durante la jornada, ambos hemisferios reciben prácticamente la misma cantidad de luz solar , lo que genera un equilibrio entre el día y la noche. A continnuación, conocé los detalles.

El equinoccio de otoño es uno de los dos momentos del año en los que el Sol se ubica exactamente sobre el ecuador terrestre . Esto provoca que sus rayos lleguen de forma perpendicular a esa línea imaginaria , distribuyendo la luz de manera casi idéntica entre el hemisferio norte y el sur.

La palabra “equinoccio” proviene del latín aequinoctium , que significa “noche igual” , y describe justamente lo que ocurre durante este fenómeno: el día y la noche tienen una duración muy similar , cercana a las 12 horas en todo el planeta.

Sin embargo, ese equilibrio es momentáneo. A partir de ese punto, la duración de la luz solar comienza a cambiar de forma progresiva.

En el hemisferio sur, este evento marca el inicio del otoño. Es una estación de transición en la que el calor del verano empieza a ceder y se da paso a un clima más fresco.

En muchas regiones del país, esto se traduce en cambios visibles en la vegetación, como la caída de hojas en árboles caducifolios, y en una modificación en el comportamiento de los animales, que se preparan para el invierno.

Desde el punto de vista astronómico, se distingue de los solsticios. Mientras estos últimos representan los momentos en que el Sol alcanza su mayor inclinación hacia el norte o el sur (dando lugar al día más largo o más corto del año), el equinoccio es un punto de equilibrio entre ambos extremos.

equinoccio otoño

A qué hora exacta será en Argentina

En 2026, el equinoccio de otoño en Argentina ocurre el viernes 20 de marzo a las 11:46 de la mañana, según la Hora Oficial Argentina. Ese es el instante exacto en el que el Sol cruza el ecuador y se produce el cambio de estación desde el punto de vista astronómico.

Desde ese día, se inicia un proceso progresivo: las horas de luz comienzan a disminuir y las noches se alargan. Este cambio se vuelve cada vez más evidente con el paso de las semanas, hasta llegar al solsticio de invierno en junio, cuando se registra el día más corto del año.

Además, este fenómeno ocurre de manera simultánea en todo el planeta, aunque con efectos opuestos. Mientras en Argentina comienza el otoño, en el hemisferio norte se da inicio a la primavera.

Por qué es el 20 de marzo y no el 21

La idea de que el equinoccio ocurre siempre el 21 de marzo es un concepto extendido e inexacto. En realidad, la fecha puede variar entre el 19, 20 o 21 de marzo dependiendo del año.

Esto se debe a varios factores astronómicos. En primer lugar, el calendario gregoriano (el que usamos actualmente) no coincide de forma perfecta con el tiempo real que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, que es de aproximadamente 365 días y casi 6 horas.

Esa diferencia se compensa con los años bisiestos, pero aun así genera pequeños desajustes.

Además, la órbita terrestre no es un círculo perfecto, sino una elipse, y la inclinación del eje del planeta también influye en la forma en que se reciben los rayos solares a lo largo del ciclo. Como resultado, el momento exacto en que el Sol se alinea con el ecuador varía ligeramente en cada año.

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Rituales para recibir el otoño

Muchas culturas consideran el el equinoccio de otoño como un momento de equilibrio y transición, ideal para hacer una pausa, reflexionar y prepararse para una nueva etapa. Y los rituales aparecen como una forma de acompañar ese proceso de manera consciente.

Una práctica sencilla es realizar uno de liberación. Puede hacerse al aire libre o en un espacio tranquilo del hogar. Se utilizan elementos naturales como hojas secas, una vela en tonos tierra y algún sahumerio o incienso.

La idea es encender la vela, tomar unos minutos para reflexionar sobre aquello que se deseamos dejar atrás y simbolizar ese proceso quemando las hojas secas en un recipiente seguro.

Mientras se realiza este gesto, muchas personas optan por visualizar el cierre de ciclos o escribir en un papel aquello que quieren soltar. Luego, las cenizas pueden devolverse a la tierra como símbolo de transformación.

También es un buen momento para ordenar espacios, cambiar rutinas o incorporar hábitos más introspectivos, como la lectura o la meditación.