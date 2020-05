Centros de esquí complicados: temen perder la temporada

Ahora bien, ¿Qué pasará en el resto de las montañas? “La única certeza, es la incertidumbre. Si bien estamos trabajando con la intención de poder abrir, la realidad es que no sabemos si va a haber temporada este año”, sentenció Pablo Torres García, presidente de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña (CAEM). “La decisión no depende de nosotros, sino de lo que pase a nivel salud y determinen los gobiernos provinciales y nacional. Más allá de eso, no sabemos cuándo van a estar habilitadas las rutas y no se pueden comercializar pasajes de micro ni aviones para antes del 1 de septiembre lo cual también dificultará la actividad”, agregó.