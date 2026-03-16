Falta una semana para el próximo fin de semana largo: qué día es no laborable y cuál es feriado en marzo 2026

Tras el receso de Carnaval, marzo vuelve a traer una pausa extendida en el calendario. Cómo queda el esquema oficial y qué fechas conviene marcar.

El calendario laboral argentino vuelve a ofrecer una pausa en marzo. Tras los feriados de Carnaval en febrero, el próximo fin de semana largo aparece a pocos días y combina un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional inamovible . Para muchos trabajadores, será una semana corta que puede sentirse como un pequeño respiro en la rutina.

El esquema está previsto dentro del calendario oficial de feriados 2026 , que incluye fechas patrias, conmemoraciones históricas y algunos días puente pensados para promover el turismo interno. En ese marco, marzo presenta una combinación particular: una jornada optativa para el sector privado seguida por una conmemoración nacional.

Además del impacto en la agenda laboral, el feriado de marzo tiene un fuerte contenido histórico y político. Cada año, la fecha convoca actos, marchas y actividades de memoria vinculadas a uno de los períodos más traumáticos de la historia argentina.

El próximo descanso extendido llegará el lunes 23 y martes 24 de marzo de 2026 , lo que configura un fin de semana largo de cuatro días para quienes no deban trabajar el lunes.

El 23 de marzo fue establecido como día no laborable con fines turísticos , una herramienta que el Gobierno puede fijar hasta tres veces al año para promover viajes internos y actividad económica en distintas regiones. En estos casos, la decisión de otorgar el día libre queda a criterio del empleador en el sector privado , mientras que en el sector público suele aplicarse como jornada no trabajada.

Al día siguiente, el martes 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es un feriado nacional inamovible. Esto significa que no se traslada a otra fecha y mantiene su lugar en el calendario cada año.

En la práctica, el combo de ambos días genera un mini descanso extendido. Para quienes puedan tomarse el lunes, se arma un bloque de cuatro días que muchos aprovechan para una escapada rápida o para bajar un cambio.

50 años de la última dictadura cívico militar

El feriado del 24 de marzo recuerda el golpe de Estado de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron una dictadura que se extendió hasta 1983.

maxresdefault (1).jpg Escena emblemática de "La Historia Oficial", película argentina basada en la dictadura cívico militar de 1976.

Durante ese período funcionó un sistema de terrorismo de Estado, con miles de personas detenidas ilegalmente, desaparecidas, exiliadas o perseguidas. Organismos de derechos humanos estiman que hubo 30.000 desaparecidos, una cifra que se convirtió en símbolo de la magnitud de la represión.

En 2026 se cumplen 50 años del golpe, por lo que se espera una agenda particularmente cargada de actividades, actos institucionales y movilizaciones sociales. Universidades, organizaciones de derechos humanos y espacios culturales suelen organizar muestras, debates y jornadas de reflexión.

Calendario oficial de feriados 2026

El esquema de descansos en Argentina está regulado por la Ley 27.399, que organiza las fechas en tres categorías: feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables. Cada uno tiene implicancias distintas en términos laborales y administrativos.

calendario feriados Freepik

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables