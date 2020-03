Coronavirus en las cárceles: ya son cinco los muertos en reclamos de medidas preventivas

En cuanto al fallecido de la cárcel de Coronda, el secretario de Asuntos Penales de Santa Fe, Walter Gálvez, aclaró que ocurrió en momentos anteriores al inicio del motín, el lunes por la tarde.

En las dos cárceles hubo graves daños materiales, especialmente en Las Flores, donde hay sectores inutilizados en un 70 por ciento, con la rotura total del sistema eléctrico.

Gálvez indicó que "en Las Flores la situación se tornó incontrolable cuando (los presos) tomaron la farmacia de la cárcel y ahí se mezclaron el consumo (de fármacos) y las grescas. Hubo dos muertos por peleas entre los internos". Luego, el funcionario confirmó la muerte de otros dos presos que durante las primeras horas de hoy habían sido trasladados al Cullen.

El funcionario dijo que "en Coronda la situación está controlada desde la tardecita (del lunes. Hubo un fallecido previo al motín. Hay dos heridos. Hubo destrozos en la sastrería del Iapip (Instituto de Industrias Penitenciarias), donde se fabricaban 10 mil barbijos".

En diálogo con radio Brigadier López, Gálvez aseguró que "causó sorpresa que los dos amotinamientos (Coronda y Las Flores) se dieran en línea, casi simultáneamente, y con reclamos muy similares". "Cuando en Las Flores se avanzó sobre la farmacia se decidió interrumpir el diálogo y recuperar los pabellones tomados", explicó.

Además, aclaró que "no hubo fugas, no hubo toma de rehenes y no hubo heridos de parte del personal penitenciario"

La causa inicial de la protesta de Coronda, que abarcó tres pabellones, fue el reclamo de los internos por medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, durante la jornada del lunes se registraron incidentes en dos cárceles bonaerenses: la Unidad 54 Florencio Varela y en la Alcaidía de Batán.

Fuentes del SPB confirmaron a la agencia de noticias Télam que en el pabellón 2 del penal de Florencio Varela, los internos provocaron disturbios y tabicaron el acceso, aunque los incidentes finalizaron poco después cuando intervinieron las máximas autoridades penitenciarias y se inició una mediación.

En tanto, en la Alcaidía de Batán, se registró un incidente similar en el Pabellón B, donde los internos rompieron parte de las instalaciones y arrojaron elementos contundentes.