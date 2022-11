Mascotas: ¿los gatos pueden tomar leche?

leche1.jpg Leche. Okdiario

¿Los gatos pueden tomar leche?

Los gatos pueden beber leche, pero no la necesitan para estar sanos, ya que los nutrientes que contiene se pueden adquirir a través de una alimentación equilibrada. Cuando la leche se ofrece en ocasiones especiales como premio y no como alimento diario, no produce ningún problema. Pero sí cuando se reemplaza por el agua porque puede terminar en deshidratación.