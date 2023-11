Golpiza brutal en Laferrere: buscan a tres sospechosos por la muerte cerebral del joven de 19 años

ataque en laferrere.mp4

Cómo fue la muerte

"Me lo mataron". Así empezó su testimonio Diego Alvaredo. Su hijo, de 19 años, fue atacado a golpes a la salida de un boliche de Gregorio de Laferrere, en La Matanza. Quedó con muerte cerebral luego de una pelea que comenzó dentro del boliche, y que "continuó en una plaza situada a una cuadra", según informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

"Me lo mataron, creo que es la tercera o cuarta vez que salía a bailar, no más que eso. Me lo mataron igual, la ambulancia no venía, un patrullero no lo quería llevar", declaró Diego, en declaraciones al canal TN.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en el interior del boliche "Cyrux", situado en avenida Luro y Pedro Obligado, en Laferrere, adonde Lautaro Alvarado había concurrido con amigos.

De acuerdo a lo establecido hasta el momento, en el local bailable se generó una pelea entre el grupo en el que estaba Lautaro y otros jóvenes, la cual se trasladó a una plaza ubicada a cien metros. En un momento dado de la pelea, que llegó a involucrar a varios jóvenes, Lautaro cayó al piso, donde recibió fuertes golpes en la cabeza hasta quedar inconsciente.