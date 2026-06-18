Inauguraron la estatua más grande del mundo dedicada a Lionel Messi: dónde está y cómo verla

Con 26 metros de altura, la estatua más grande del mundo del capitán de la Selección causa furor entre los fanáticos.

La estatua de Lionel Messi fue presentada como un homenaje al capitán argentino y a su impacto dentro y fuera del fútbol.

Cutral Co inauguró un monumento dedicado a Lionel Messi en un acto que reunió a autoridades, vecinos y fanáticos del fútbol que se acercaron para celebrar una obra que busca convertirse en un nuevo símbolo de la ciudad neuquina. La estatua homenajea al capitán argentino, figura del Mundial 2022 y referente deportivo mundial.

La inauguración se realizó con gran convocatoria y a contrarreloj , con la presencia del intendente Ramón Rioseco y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. La obra, realizada por el artista Aldo Beroisa , llamó la atención de seguidores de Messi y fue presentada como un reconocimiento a una de las figuras más importantes de la historia del deporte argentino.

Durante el acto, Rioseco destacó el trabajo detrás del monumento y pidió un reconocimiento para quienes participaron de la construcción. “ Un aplauso para Beroisa que construyó esto con manos cutralquenses ”, expresó el intendente, quien remarcó el valor de la obra para proyectar a la ciudad.

Rioseco también vinculó el monumento con el crecimiento de Cutral Co y la posibilidad de atraer visitantes a través de una pieza que trascienda lo deportivo. “ Cuando vivimos en el desierto, posibilidades de desarrollo y turismo difícilmente tenemos, no tenemos montañas, no tenemos ríos, pero tenemos trabajadores cutralquenses que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar a Cutral Co ”, afirmó.

El intendente además dedicó parte de su discurso a destacar el orgullo nacional y expresó su apoyo a la Selección argentina. “ Este es el mejor país del mundo, se respira paz, se respira trabajo, libre religión, por eso estamos muy felices de ser argentinos ”, sostuvo frente a los presentes.

messi

Por su parte, Aldo Beroisa agradeció el respaldo recibido para poder llevar adelante el proyecto y puso en valor el esfuerzo colectivo detrás de la estatua. “A Dios que me permite crear esto de la nada, al señor Rioseco que apostó y al equipo incansable que tengo”, señaló el artista.

Beroisa también hizo referencia a la identidad de la región y a la capacidad de crear grandes obras en un territorio marcado por otra geografía. “Las ciudades crecen cerca de los ríos pero nosotros somos gente de desierto”, afirmó, destacando la pasión como motor para transformar ideas en realidad.

Messi como inspiración más allá del fútbol

El ministro Jorge Tobares también participó del homenaje y consideró que la estatua representa mucho más que la carrera deportiva del futbolista rosarino. Para el funcionario, la figura de Messi funciona como un ejemplo de esfuerzo y superación para nuevas generaciones.

“La estatua sintetiza un sueño, va a mantener viva la imagen no solo de un jugador de fútbol, sino que permitirá a los que transitemos por la ruta apreciar los valores de la vida de esta figura”, explicó Tobares.

Además, resaltó el recorrido personal del capitán argentino: “Lionel Messi es un hombre que nació en una ciudad común, que viene de una familia común pero su historia de vida ha motivado y es un referente para millones de jóvenes, no solamente argentinos”.

Así, Cutral Co sumó una nueva postal vinculada al campeón del mundo. La escultura no solo homenajea a Messi como futbolista, sino que busca representar una historia de esfuerzo, constancia y una figura que trascendió las fronteras del deporte.