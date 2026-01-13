Se realizó un operativo policial para capturar y relocalizar carpinchos de Nordelta + Seguir en









El objetivo sería constituir una reserva natural privada en el municipio de Tigre. Ambientalistas advierten que una medida cautelar prohíbe el procedimiento.

Inició el operativo de relocalización de carpinchos en el Nordelta.

Desde este lunes, iniciaron operativos para desalojar a los carpinchos que habitan en el Nordelta bonaerense y ya habrían sido seis los relocalizados. Organizaciones realizaron una vigilia y advierten que, tras una fallo de primera instancia que habilitó el operativo solicitado por la Asociación Vecinal de Nordelta (AVN), una medida cautelar de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín había dejado sin efecto la medida.

El despliegue de efectivos policiales, personal de seguridad privada, agentes de defensa civil y operarios del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial ocurrió desde la madrugada para instalar jaulas trampa que permitieron atrapar a los carpinchos y trasladarlos a una reserva natural privada. Desde el inicio de esta semana, ambientalistas señalaron que existe circulación restringida en el sector del Barrio Silvestre, dentro del complejo urbano de Nordelta.

El argumento de la solicitud de AVN es que la relocalización permitirá reducir el riesgo de atropellamientos de los carpinchos. En ese marco, el plan de relocalización pretende capturar unos 30 animales de los 750 ejemplares que viven en la zona.

carpinchos Vecinos y proteccionistas advierten sobre el impacto del desarrollo urbano en el hábitat natural de los carpinchos. El plan oficial del barrio y el destino de los carpinchos De acuerdo con la información difundida por los propios activistas, el operativo contempla la selección y traslado de alrededor de 30 carpinchos hacia una futura reserva privada ubicada en el municipio de Tigre. Desde las organizaciones cuestionan los criterios de selección y advierten sobre los riesgos que implica separar grupos familiares, especialmente en el caso de hembras preñadas o en período de lactancia.

Desde sectores vecinales que acompañan la iniciativa oficial explicaron que la relocalización forma parte de un plan piloto orientado a repoblar áreas del Delta con fauna silvestre. El proyecto prevé trasladar a una familia de carpinchos hacia una reserva natural de San Fernando, gestionada por un equipo especializado, como una experiencia inicial para evaluar su impacto.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre el desarrollo urbano y la presencia de fauna silvestre en Nordelta. Mientras las asociaciones protectoras insisten en que el operativo viola una orden judicial vigente y pone en riesgo a los animales, quienes respaldan el traslado sostienen que algunos grupos de carpinchos enfrentan un peligro concreto de atropellamientos en zonas de alto tránsito vehicular.

