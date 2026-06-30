Federico Balige, CEO de Getnet: "La calle está dura, pero las desregulaciones pueden llevar alivio a las pymes"

En una entrevista con Ámbito, Balige analizó la evolución de los medios de pago, el impacto de la morosidad y la situación de las pyme. Anticipó el plan de expansión para Argentina.

Getnet es una fintech dedicada a soluciones de pago que pertenece al grupo Santander. Cuenta con 1,2 millón de clientes y se posiciona como el mayor adquirente en América Latina por número de transacciones y entre los diez primeros a nivel mundial.

En Argentina, la compañía tiene más de 50.000 comercios clientes , el 99% de los cuales pertenece a la categoría de pymes y representan el 75% del volumen operado.

En una entrevista con Ámbito , el CEO de Getnet Argentina, Federico Balige , analizó la evolución de los medios de pago, el impacto de la morosidad y el efecto que las medidas de desregulación del Gobierno pueden tener sobre la actividad de las pymes. Y anticipó el lanzamiento de un plan de expansión en el país , que incluye incorporar nuevos productos y sumar a grandes empresas en su lista de clientes.

"Getnet tiene seis años en la Argentina. Pero es una compañía de más de 20 años que empezó en Brasil y luego fue adquirida por el banco Santander. Y se convirtió en la plataforma de expansión del negocio adquirente de Santander en todos los países donde hoy opera, que son Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, España y Portugal", dijo Balige.

Y anunció: "En Argentina ahora le estamos poniendo el pie en el acelerador, con numerosos productos y proyectos que estamos lanzando al mercado".

Periodista: Getnet es líder en su segmento en América latina ¿En Argentina también lo son?

Federico Balige: No. Y por eso mencionaba que estábamos en proceso de crecimiento y expansión. Getnet y Santander traen a la Argentina una plataforma. El respaldo del banco es una de las cosas nos está haciendo crecer. Y estamos apuntando a lanzar numerosos nuevos productos como pos integrado, pin pad, débito automático; toda la suite de productos que existen en Getnet de otras geografías también empieza a estar disponible aca en la Argentina.

Crear un adquirente en la argentina no es fácil, hay que competir con firmas como Payway, Fiserv, Mercado Pago, entre otros jugadores. Es un mercado que cambió allá por los años 2018-2019 con el proceso de apertura adquirente. Hasta ese entonces había solo un adquirente para Visa y un adquirente para Mastercard.

Hoy por hoy estamos procesando a más de 50.000 clientes en la Argentina, más de 1,2 millón en todos los lugares donde estamos. Somos el adquirente más grande de latinoamérica en cantidad de transacciones.

En Argentina somos adquirentes de Visa, de Mastercard, de American Express. Nuestras terminales también soportan la posibilidad de procesar con Tarjeta Naranja, con Cabal, con marcas locales.

P.: ¿En qué consistirá el lanzamiento de nuevos productos?

F.B.: Originalmente nacimos con un dispositivo que se conectaba por bluetooth al celular y luego ya hace tres años lanzamos el pos y ahora estamos lanzando nuestro pinpad. Y estamos integrando ese pos con sistemas propios.

Esta renovación implica inversión en tecnología. Y nos amparamos mucho con esta escala global y regional que tenemos, que son dos cosas que nos diferencian de otros adquirentes. Getnet es un adquirente bancario porque tiene al banco santander por detrás. Y es un adquirente regional. Estos dos atributos principales nos permiten por ejemplo traer a la Argentina cosas que funcionan en Chile, que funcionan en Brasil, que funcionan en México. Y al revés, empezamos a exportar cosas para el resto de los mercados.

P.: ¿Cuál es la ventaja de esa integración regional?

F.B.: Fundamentalmente permite que con una sola integración Api en el mundo de commerce el cliente se pueda conectar a todos los Getnet del mundo. Y eso lo estamos llevando al mundo de tarjeta presente no solamente en el mundo del ecommerce. Y que el cliente con una integración en Chile también pueda utilizarnos en la Argentina, obviamente respetando los contratos que haya que hacer. Pero desde la perspectiva tecnológica, con una sola integración ya es suficiente.

En esta industria se separa el mundo de tarjeta no presente, que ahora es todo lo que es e-commerce, y el mundo de tarjeta presente que refiere a ir al local físico y pagar en el lugar. En el primer plano, del ecommerce, hay muchos jugadores que te ofrecen esto de conectarse una sola vez y tener acceso a múltiples países. Pero no lo ofrecen en el segundo plano, el de tarjeta presente, y ahí es donde estamos siendo pioneros en relación al resto de la competencia.

Expansión de las pymes a las grandes empresas

P.: Getnet originalmente apuntaba al pequeño comercio. ¿La expansión en Argentina implica también escalar en cuanto al perfil de clientes?

F.B.: Si. Nosotros nacimos trabajando con los emprendedores. Y hoy por hoy estamos escalando en la pirámide de clientes pero sin desatender a nuestros clientes pymes. De hecho las pymes representan el 99% de nuestros comercios clientes y el 75% de nuestro volumen. Conforme vamos madurando la propuesta de valor y madurando la empresa es natural que se empiece a apuntar a clientes más grandes. Y ahí es donde el vínculo que tenemos con el banco Santander empieza a darle sentido. Pero definitivamente el segmento pyme no deja de ser uno de los segmentos más relevantes de nuestro portafolio de clientes.

P.: ¿A qué tipo de empresas apuntas para ampliar el segmento?

F.B.: Apuntamos a empresas grandes. Por ejemplo, en Brasil Genet trabaja con Amazon y Carrefour. Ese es el tipo de clientes al que también estamos apuntando a partir de ahora en la Argentina conforme fuimos madurando nuestra propuesta de valor.

P.: ¿Cómo está posicionada Getnet en cuanto a comisiones respecto de la media del mercado argentino?

F.B.: En relación a las comisiones y a las tasas de cuotas, diría que somos de los más competitivos en el mercado. Sobre todo si nos comparan con otros actores bien grandes. Es una forma de ofrecer un producto con un precio competitivo, con un precio asequible y ofrecer condiciones a los clientes para que puedan vender en cuotas. A los comercios en su momento también empezamos a ofrecerles las cuotas Mipyme, que son tasas bonificadas en relación a la tasa sistémica. Así que en nuestro lugar le vamos a dar la mayor cantidad de herramientas a los comercios para que puedan vender la mayor cantidad de transacciones a sus clientes.

P.: El informe sobre medios de pagos en pymes destaca el crecimiento de las operaciones digitales, pero también hay fuerte presencia del efectivo ¿Cómo analiza esa realidad?

F.B.: Con una inflación más controlada y con billetes de mayor denominación la verdad es que el efectivo está cambiando en su cotidianeidad y su uso está bajando. Pero también está bajando el uso de tarjeta de débito y está incrementándose el uso de QR y de transferencias. Estamos viendo que el efectivo se utiliza cada vez menos en la caja de los comercios. Hoy por hoy no puedo ponerle una fecha de defunción al efectivo, pero la verdad es que en relación al pasado vemos que se utiliza muchísimo menos.

P.: ¿Y qué está pasando con las tarjetas de crédito?

F.B.: La tarjeta de crédito se está utilizando muchísimo, sobre todo por la posibilidad de poder vender en cuotas o que las personas compren en cuotas. Este es uno de los atributos más relevantes que tiene la tarjeta de crédito hoy en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros mercados como Europa, donde el tema de las cuotas empieza a ser algo nuevo hace cinco o seis años. En Argentina estamos muy acostumbrados a usar las cuotas con la tarjeta de crédito desde hace años. Y es por eso que se siguen utilizando muchísimo acá.

Morosidad y tarjetas de crédito

P.: ¿Cuánto de ese hábito del consumidor argentino de financiarse con la tarjeta tiene que ver con el contexto económico general en el que vive?

F.B.: Está muy relacionado. Ahora sirve para tener acceso al crédito en un contexto de altos niveles de morosidad. Ese es uno de los atributos más relevantes que tiene hoy la tarjeta de crédito. Y en el pasado servía como cobertura por la inflación. Hoy es más una cuestión de obtener financiación para acceder para acceder a un bien de un ticket promedio. Nuestro ticket promedio está en torno a los 31.000 ó 32.000 pesos, pero cuando se habla de ticket más grande es natural que la gente necesite crédito y lo encuentra a través de una tarjeta.

P.: ¿Cómo impacta el aumento de la morosidad en sus operaciones?

F.B.: Se puede ver una mayor tasa de rechazo en las operaciones de tarjeta de crédito porque se baja el límite de crédito. Eso es un aspecto que visualizamos en el comportamiento del día a día que está vinculado a esto de la alta morosidad del sistema. Yo creo que se están tomando medidas correctas desde todos los actores que otorgan crédito, desde los bancos hasta las alics y las billeteras virtuales. El mercado está ajustándose a una nueva realidad. En la medida que estos actores hagan lo que tienen que hacer se ajustará este problema que estamos viendo en la actualidad en los índices de morosidad.

P.: ¿Una inflación en baja favorece sus operaciones?

F.B.: Creo que le facilita la vida a las personas, sobre todo desde la perspectiva del orden financiero, tanto en el hogar como en una pyme. Para la pyme la favorece en el sentido de que no tiene que correr con la incertidumbre de cuánto va a recargar el precio al producto que vende; entonces pueden bajar los márgenes en relación a la prima de riesgo inflacionario que le ponían a ese producto. Así que en ese sentido definitivamente es un contexto mucho más positivo que el de estar en una espiral inflacionaria de la cual no se sabe cuándo se podrá salir.

P.: ¿Y cómo ve el contexto económico para las pymes, que son el 99% de sus clientes?

F.B.: El ministro Federico Sturzenegger expuso en el congreso pyme y mencionó ciertas desregulaciones que está encargando el gobierno y que le están simplificando la vida a las pymes y a los comercios. Por ejemplo, importar bienes de capital usado que antes no se podía hacer. Que la firma electrónica sea de total validez legal y ya no sea necesario burocracia y papeleo para firmar un contrato. La posibilidad de acceder a emitir acciones o obligaciones negociables de una forma mucho más sencilla de lo que era hasta ahora. Reducir las complejidades que hay a la hora de exportar postalmente productos desde la Argentina.

Creo que son buenas definiciones macroeconómicas para las pymes argentinas. Por supuesto que la calle no está fácil. La calle está dura, pero ojalá que esta batería de medidas haga que la Argentina siga creciendo y que eso también le represente al segmento de las pymes noticias positivas en su economía diaria.