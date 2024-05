La NASA planea construir casas en la Luna para 2040

Sin embargo, en la misma problemática podría estar la solución. Científicos del programa de la NASA apuntan a que, si en la Tierra pueden imprimirse casas en 3D con materiales encontrados en el planeta, lo mismo podría realizarse en la Luna y, el polvo de la superficie, sería la principal materia prima.

En esta línea, la Administración estadounidense se asoció con ICON, empresa de tecnología de la construcción. Gracias a esta alianza, arquitectos participaron en la creación de los renders y diseños.

Embed - 3D Printing on the Moon and Beyond for NASA | Project Olympus - Off-world Construction | ICON