Un argentino gana u$s100.000 en el Mundial de Póker

La final fue apasionante, frente a su compatriota Eduardo Santi, que no pudo en la mano definitoria y se quedó con el segundo puesto y US$ 72.725.

La WSOP, patrocinada por GGPoker, se disputó del 2 al 10 de diciembre en Enjoy Punta del Este con más de 550 jugadores y 2,5 millones de dólares en juego, que se repartieron en 30 competencias, entre satélites y torneos.

Repetto, además del codiciable botín de US$ 103.675, recibió el trofeo y el anillo dorado que obtienen sólo los ganadores de la Serie Mundial. Pero eso no es todo: ya se ganó el derecho a participar del Tournament of Champions, en Las Vegas el año próximo, con una bolsa de premios de un millón de dólares.

Otro argentino que festejó en Uruguay fue Andrés Dos Santos, quien ganó su segundo anillo consecutivo en el torneo Second Chance (tras la victoria en la WSOP San Pablo) y embolsó US$34.715. Como ya es su costumbre, celebró con la camiseta de Boca.

La acción no se detiene porque, mientras tanto, en GGPoker se están disputando online los torneos del Circuito de Invierno de las WSOP. Hasta el 9 de enero, 18 eventos que otorgan anillos y un programa completo de eventos paralelos componen el que ya es el WSOP Winter más rico de la historia: repartirá más de 150 millones de dólares en premios.