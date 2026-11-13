Qué es el pase gratis para viajar durante la Noche de los Museos 2026 y cómo se tramita + Agregar ámbito en









Más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas este fin de semana en Buenos Aires con propuestas especiales y transporte sin costo.

Colectivos, subtes, buses eléctricos y el sistema Ecobici contarán con un esquema gratuito especial.

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a transformar sus calles en un circuito cultural abierto este sábado 14 de noviembre con la llegada de la vigésima segunda edición de La Noche de los Museos. Organizado por el Ministerio de Cultura porteño, el evento reunirá a más de 350 instituciones públicas, privadas e independientes que ofrecerán acceso gratuito, visitas guiadas, proyecciones, espectáculos de magia y recorridos teatralizados.

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Para facilitar el traslado de los miles de vecinos y turistas que se movilizan entre los distintos barrios durante la madrugada, el Gobierno porteño pondrá en marcha un operativo especial de movilidad. El esquema combina refuerzos de frecuencia, extensión horaria en líneas clave y un pase libre digital para viajar sin cargo en distintos medios de transporte.

Noche de los Museos: horarios y posibles recorridos La jornada cultural se desarrollará este sábado 14 de noviembre entre las 19:00 y las 02:00 de la madrugada, siete horas corridas en las que se podrán visitar edificios históricos y salas que habitualmente permanecen cerradas al público en horario nocturno. Con más de 350 sedes habilitadas, la oferta cultural se extenderá por todo el mapa porteño, integrando tanto a los grandes museos tradicionales como a instituciones barriales, centros culturales, templos, bibliotecas y edificios gubernamentales.

Entre los principales puntos de interés distribuidos por las comunas destacan:

Recoleta : El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Centro Cultural Recoleta y la Facultad de Derecho de la UBA

: El Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Centro Cultural Recoleta y la Facultad de Derecho de la UBA San Nicolás : El Teatro Colón, el Palacio Libertad (CCK), el Museo Mitre y las sedes históricas de la banca pública

: El Teatro Colón, el Palacio Libertad (CCK), el Museo Mitre y las sedes históricas de la banca pública Monserrat : La Manzana de las Luces, el Palacio Barolo, la Legislatura porteña y el Edificio del Molino

: La Manzana de las Luces, el Palacio Barolo, la Legislatura porteña y el Edificio del Molino Palermo : El MALBA, el Planetario Galileo Galilei, el Museo Evita y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori

: El MALBA, el Planetario Galileo Galilei, el Museo Evita y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori La Boca : El Museo Benito Quinquela Martín, la Usina del Arte y Colón Fábrica

: El Museo Benito Quinquela Martín, la Usina del Arte y Colón Fábrica San Telmo y Retiro: El Museo de Arte Moderno, el Museo Histórico Nacional, la Torre Monumental y el Museo Nacional Ferroviario Pase gratis para viajar durante la Noche de los Museos El pase libre es una credencial digital gratuita que habilita a los asistentes a utilizar el transporte público de la Ciudad sin abonar boleto durante toda la franja horaria del evento. Para tramitarlo, los usuarios solo deben ingresar al sitio oficial (festivalesba.org) y descargar el comprobante en el teléfono celular para exhibirlo al subir.

Con ese pase activo, el funcionamiento del transporte quedará organizado de la siguiente manera: Colectivos : Viajes gratuitos en las líneas adheridas desde las 18:00 del sábado hasta las 03:00 del domingo , mostrando el pase descargado al chofer

: Viajes gratuitos en las líneas adheridas desde las , mostrando el pase descargado al chofer Subtes y Premetro : El acceso será libre en toda la red a partir de las 19:00 hasta el horario de cierre habitual , sin necesidad de presentar credencial en los molinetes. Además, las líneas B y D contarán con un servicio especial extendido hasta las 02:00 de la madrugada

: El acceso será libre en toda la red , sin necesidad de presentar credencial en los molinetes. Además, las contarán con un de la madrugada eBus y Ecobici: Los buses eléctricos circularán sin costo entre las 18:00 y las 03:00 con una frecuencia de 15 minutos. Por su parte, el sistema de bicicletas públicas permitirá realizar hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos cada uno entre las 19:00 y las 03:00, seleccionando el pase especial del evento dentro de la aplicación

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