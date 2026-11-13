Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque bajo protesta: qué es el "paro a la japonesa" y cómo afecta a los vuelos

Trabajadores de un organismo nacional iniciaron una medida de fuerza con una modalidad poco habitual. Denuncian problemas salariales y falta de recursos, mientras anticipan nuevas acciones para los próximos días.

Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque son escenario este viernes 13 de noviembre de una protesta sindical que presenta una característica particular: los trabajadores continúan cumpliendo sus funciones, pero bajo una aplicación rigurosa de los procedimientos establecidos. La medida, denominada “paro a la japonesa” , podría provocar demoras en distintas operaciones aeroportuarias.

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La iniciativa es impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , a través de los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , en el marco de un conflicto que incluye reclamos salariales, falta de negociaciones paritarias y cuestionamientos al financiamiento del organismo.

La protesta comenzó a las 6 de la mañana y se desarrolla principalmente en las áreas de control terrestre de ambas terminales aéreas. A diferencia de una huelga tradicional, esta modalidad no implica abandonar los puestos de trabajo, sino cumplir estrictamente cada reglamento y protocolo operativo.

El objetivo es visibilizar el reclamo gremial sin interrumpir deliberadamente las tareas esenciales. Sin embargo, la aplicación exhaustiva de los procedimientos puede extender los tiempos habituales de algunos controles y gestiones aeroportuarias.

Según explicó Marcelo Beleli, coordinador nacional de ATE-ANAC , el conflicto responde a la ausencia de paritarias sectoriales durante los últimos tres años y al congelamiento de una parte de los salarios por más de diez meses.

El dirigente también cuestionó la situación presupuestaria del organismo y sostuvo que las medidas buscan exponer las dificultades que atraviesan distintas áreas operativas, manteniendo como prioridad la seguridad de las operaciones aéreas.

Mientras tanto, el personal administrativo desarrolla una retención de tareas, por lo que el impacto de la jornada podría extenderse a trámites y procedimientos internos.

Cómo funciona el paro a la japonesa y qué puede pasar con los vuelos

La modalidad elegida por los trabajadores consiste en desarrollar las actividades habituales sin flexibilizar ninguna de las instancias previstas en los protocolos.

En el ámbito aeroportuario, donde las operaciones requieren controles técnicos y procedimientos de seguridad específicos, esta forma de protesta puede generar mayores tiempos de espera y demoras operativas.

La medida, denominada “paro a la japonesa”, podría provocar demoras en distintas operaciones aeroportuarias.

No obstante, la medida no supone necesariamente la cancelación de vuelos ni la suspensión general de los servicios. Su impacto dependerá de las actividades alcanzadas y del funcionamiento de cada sector.

El conflicto se produce en un contexto de elevado movimiento aerocomercial, una situación que el sindicato utilizó para reforzar sus reclamos.

Desde ATE-ANAC señalaron que el aumento de pasajeros contrasta con las dificultades salariales y presupuestarias que, según denuncian, enfrentan los trabajadores del organismo.

El gremio también cuestionó el destino de los recursos económicos de la ANAC. De acuerdo con sus representantes, el organismo registra una recaudación superior a los $220.000 millones, fondos que consideran necesarios para sostener las operaciones y mejorar las condiciones laborales.

Esa cifra corresponde a lo denunciado por la organización sindical y no implica que la totalidad de los recursos esté disponible para su asignación directa a salarios.

ATE anticipó nuevas medidas en los aeropuertos del país

La jornada de protesta en Ezeiza y Aeroparque forma parte de un plan de lucha escalonado que contempla nuevas acciones durante noviembre.

Según el cronograma anunciado por ATE-ANAC, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre está prevista una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos de todo el país.

Se trata de un área vinculada directamente con la seguridad aeroportuaria, por lo que el alcance efectivo de las medidas y la continuidad de las operaciones dependerán de las condiciones de prestación de los servicios esenciales.

Además, el sindicato adelantó que realizará presentaciones ante distintas entidades nacionales e internacionales relacionadas con la aviación civil.

Entre los organismos mencionados aparecen la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

En esas comunicaciones, ATE-ANAC buscará denunciar lo que considera un deterioro del financiamiento y posibles incumplimientos de recomendaciones internacionales vinculadas con las condiciones laborales y las dotaciones de personal.

El gremio también atribuyó parte del conflicto a decisiones de distintas áreas del Gobierno nacional y reclamó la apertura de instancias de negociación que permitan revisar la situación salarial.

Por el momento, la protesta de este viernes mantiene su foco en Ezeiza y Aeroparque, aunque las medidas anunciadas para la próxima semana podrían ampliar el conflicto a otras terminales del país.

De esta manera, el sector aeronáutico enfrenta una nueva jornada de tensión gremial, con una modalidad de protesta poco frecuente que busca ejercer presión mediante el cumplimiento estricto de los protocolos, mientras los trabajadores esperan respuestas a sus reclamos.