Luego de reunirse con César Sena, un cura reveló: "Me contó que él sabía que a Cecilia la habían matado"

Este miércoles, el cura Rafael Del Blanco estuvo en la comisaría de Resistencia, Chaco donde está detenido César Sena y luego de hablar con el joven, reveló que le dijo que él sabía que habían matado a Cecilia Strzyzowski . Aseguró además que si bien no sabía quién era el culpable del homicidio, él no lo había hecho.

El cura por otro lado comentó que el encuentro que tuvo con Sena, imputado por el presunto femicidio de su esposa, no fue una confesión y que si le llegaba a confesar el crimen , él le iba a dar como penitencia que lo dijera a la Justicia.

"Si admitía la culpa le iba a dar de penitencia la confesión del delito ante la Justicia. Pero no fue confesión y desistí que fuera una confesión porque me di cuenta que no estaba dispuesto a contar la verdad y la confesión es para contar la verdad ya que es la única forma de dar la absolución", expresó Del Blanco.