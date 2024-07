Neymar compartió las primeras imágenes de su tercera hija, Helena

Embed - Neymar Jr on Instagram: "Helena 03/07/2024" View this post on Instagram A post shared by Neymar Jr (@neymarjr)

Poco después de que Neymar compartiera las fotos del nacimiento, la modelo brasileña conocida por su participación en el reality show de MTV "Are You The One?", publicó en sus redes sociales una imagen en blanco y negro del piecito de su bebé recién nacida. Junto a la imagen, escribió: "Mi mes favorito, julio".

La sorpresa de Neymar y su tercera hija

La noticia del nacimiento de la bebé de Kimberlly con Neymar ha sido una sorpresa para muchos, ya que la modelo había mantenido su embarazo relativamente en privado hasta ahora. Si bien la noticia se dio a conocer a inicios de este año, el jugador optó por mantenerse al margen hasta sorprender a sus seguidores con esta publicación.

La vida personal de Neymar Jr. sigue siendo un tema de interés para sus fans y los medios de comunicación, quienes siguen de cerca cada paso del astro brasileño tanto dentro como fuera de las canchas.