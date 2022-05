No le quiso entregar el pedido a un cliente tras descubrir que había recibido una propina de u$s8

“¿Puedo hablar contigo?”, preguntó la mujer, que se encontraba trabajando para la plataforma DoorDash. “Creo que no te has dado cuenta de dónde he venido, así que necesito conversar contigo”. Según la repartidora, condujo cerca de 40 minutos. Entonces, el hombre respondió que el lugar en el que hizo su orden estaba a unos 15 o 20 minutos en auto, cosa que la mujer negó pues estaba a “12 millas y media” de distancia.

“Creo que no te das cuenta de qué tan lejos está”, afirmó la trabajadora. Luego, el hombre preguntó por qué tomó el pedido si el lugar estaba tan lejos, pero ella respondió que la app no permite saber qué tan lejos está el lugar al que tiene que dirigirse para recoger una orden.

file_1280x720-2000-v3_1.mp4

“Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien”, dijo la mujer. “¿Qué diablos estás buscando?”, respondió el cliente, lo que desató la furia de la trabajadora. “Voy a llevar la comida de regreso”, respondió, mientras tomaba el pedido y se retiraba del lugar. El clip, subido a YouTube, fue visto más de 800.000 veces, se viralizó y desató debate entre los usuarios.

“Como conductor de DoorDash, ¡una propina de 8 dólares es buen dinero! No puedo creer que haya devuelto la comida”; “Esta mujer nunca trabajó por propinas. Ocho dólares es un ‘home run’”; “Los conductores conocen el kilometraje, el pago, el pedido, la dirección de entrega... todo antes de la entrega. Si lo aceptas, con propina o no, depende de ti”; “¿No son suficientes US$8? Eso es mucho más de lo que he recibido”, fueron algunas de las reacciones.

El medio Mirror citó a un portavoz de la empresa, quien dijo: “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestra comunidad, y tal comportamiento inapropiado nunca se tolera en la plataforma de DoorDash”. “Cualquier comportamiento que viole esta política de tolerancia cero es motivo de desactivación, y el Dasher involucrado fue eliminado de nuestra plataforma”.

“Hemos estado en contacto con el cliente para ofrecerle soporte y lamentamos sinceramente que este incidente no haya sido la experiencia que nos esforzamos por brindar todos los días”.