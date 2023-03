Papa Francisco: "Sólo podría renunciar si estoy muy cansado"

El papa Francisco no piensa renunciar y lo reiteró por enésima vez a pocos días de cumplirse diez años de su Pontificado. Lo hizo en una entrevista con la televisión suiza Rsi donde también aclaró que "un cansancio que no te haga ver las cosas con claridad, la falta de claridad, la falta de saber evaluar las situaciones" lo empujarían a darlas, y "el problema físico también podría ser".

Guerra mundial

En la misma entrevista, habló de la guerra en Ucrania y de todos los conflictos olvidados, como “Yemen, Siria, los pobres rohingyas de Myanmar”. Estamos "en una guerra mundial que comenzó en partes y ahora nadie puede decir que no sea global. Porque los grandes poderes están todos involucrados. Y el campo de batalla es Ucrania. Todos combaten ahí".

Luego agregó: "Putin sabe que estoy a disposición". “Le hablaría claro como hablo en público –dijo–. Es un hombre culto. El segundo día de la guerra, fui a la Embajada Rusa ante la Santa Sede para decir que estaba dispuesto a ir a Moscú con la condición de que Putin me dejara una ventana para negociar. Lavrov (Ministro de Exterior de Rusia) me escribió agradeciendo pero no es el momento. Putin sabe que estoy disponible. Pero allí hay intereses imperiales, no sólo del Imperio Ruso, sino de otros imperios. Es propio del imperio poner a las naciones en segundo lugar".