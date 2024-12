Parricidio en Vicente López: "Me hubiera encantado creerle, pero no", dijo el hermano de Martín Del Río

El parricida de Vicente López Martín del Río fue condenado a prisión perpetua en las últimas horas . Su hermano Diego, quien fue a verlo solo una vez a la cárcel, habló tras la sentencia e hizo referencia a su declaración de inocencia: "Me hubiera encantado creerle, pero no".

martin del rio.jpg "Fueron muy difíciles estos dos años y tres meses que estuvimos esperando que llegue esto", apuntó su hermano Diego.

Tras ser consultado sobre el crimen en sí, Diego respondió: "Siento que hubo un plan, no fue emoción violenta, siento que es algo que venía planificando hace un tiempo largo y lo peor de todo es que no entiendo por qué no dijo nada". Además, supuso que quizás él no podía enfrentar a su padre.

"Hasta el último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir que 'me arrepiento, no lo hice'.

Martín Del Río fue declarado culpable y recibirá prisión perpetua

El empresario Martín Del Río fue encontrado culpable este viernes por el asesinato de sus padres, José Enrique del Río (75) y María Mercedes Alonso (72), en Vicente López hace poco más de dos años. El jurado popular decidió de forma rápida y unánime definir su responsabilidad, al condenarlo a prisión perpetua.

Al momento de la sentencia, Del Río no emitió emoción alguna, aunque se puso colorado. Su hermano, Diego, quien lo había acusado previamente en una de las audiencias como autor del crimen, rompió en llanto. Por último, el asesino miró el salón -al igual que el primer día del juicio- y fue escoltado por las autoridades.