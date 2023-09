El hombre de 78 años continuó: “A Lucas lo voy a llorar todos los domingos al cementerio. Mi hijo era peluquero y su sueño era tener un hijo y que me conozca , yo pensé que me iba a ir antes porque sufro del corazón”, y agregó: “Lucas estaba atravesando una depresión por una dramática separación que tuvo con su novia de toda la vida".

Cómo fue la negociación con García Moritán

Sobre la negociación con Patricio García Moritán reveló: “Nos pidió que no sea público porque le íbamos a perjudicar en el trabajo. Nos dijo que tenía un buen seguro, que lo íbamos a arreglar bien”.

“Nosotros dijimos que estaba bien, estábamos dolidos, no queríamos nada. Pero después nos dimos cuenta que la cosa estaba mal. El señor Moritán no actuó bien, nosotros accedimos porque no buscamos problemas, sabíamos que con un escándalo no íbamos a recuperar a nuestro hijo”, explicó al respecto.

En ese sentido apuntó: "Moritán tuvo mala predisposición: nos ofreció 300 mil pesos pero con eso no pagamos ni el viaje para traerlo a Chascomús. Fue en plena pandemia, el juez ni nos dio el cuerpo, estuvimos mucho tiempo hasta que pudimos llevarlo al cementerio donde nos prestaron un nicho. Nosotros queremos comprar uno y que sea su casita para siempre, pero no tenemos el dinero y tenemos miedo que nos pidan el lugar que nos dieron”, aseguró José María Ganín.

Además sumó que "el señor Moritán estuvo dos horas en la comisaría y se fue a la casa, esto nos indignó. Nosotros somos gente humilde, no tenemos nada, ahora nos enojamos y no queremos que quede impune”, sentenció el padre de Lucas.

Francisco García Moritán protagonizó un escándalo tras dar positivo en un test de alcoholemia

El hermano del legislador de Juntos por el Cambio, Francisco García Moritán, fue parado para un control de alcoholemia y luego de dar positivo llamó "negros de mierda" a los efectivos que controlaban el tráfico, y amenazó con hacerlos "echar", haciendo uso de sus supuestos vínculos.

Según fuentes policiales, cerca de la 1 de este miércoles, García Moritán fue sometido por inspectores de tránsito del gobierno porteño a un control de alcoholemia, que dio casi el doble de lo permitido: 0,89 gramos por litro en sangre, cuando el límite en CABA es de 0,5 gr/l.