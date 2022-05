El Pentágono reportó más de 400 fenómenos aéreos sin identificar.

ovnis.jpg Fotografía del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

"En cuanto al material que poseemos, en ninguno detectamos ningún tipo de emanación que pueda sugerir un origen no terrestre", explicó Bray y agregó: "Cuando digo 'sin explicar', me refiero a cosas con muy poca información o con datos que no conducen a ninguna explicación".

Tras la sesión abierta, hubo una cerrada donde los oficiales compartieron información clasificada con el Congreso. El diputado Andre Carson remarcó la importancia de este equipo ya que, según él, "los fenómenos aéreos no identificados son reales, tienen que ser investigados, y las múltiples amenazas que pueden inferir deben ser mitigadas".