Piden 15 años de prisión para el falso abogado Marcelo D'Alessio

De esta manera, Colombo concluyó un alegato que se fue extendiendo durante varias audiencias del juicio que enfrenta el detenido. Además, aseguró que los delitos cometidos fueron con ánimo de lucro y se buscó poner a las víctimas frente a simulaciones , "situaciones que no eran tal, ante la existencia de una causa que no era tal, a la posibilidad de ser escrachado en los medios".

El comienzo del juicio contra D'Alessio

El caso se inició luego de la denuncia del productor agrario Pedro Etchebest al falso abogado D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, por una presunta extorsión para no involucrarlo en la Causa de los cuadernos. A su vez, D'Alessio, Stornelli y un grupo de fiscales y comisarios bonaerenses fueron también denunciados por un intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, resultando en una condena de 4 años de prisión para D'Alessio.

El juicio oral se inició el 12 de septiembre de 2023 y entró ahora en la etapa final de alegatos, que continuarán el martes próximo con las defensas.

Ante el Tribunal integrado por las juezas Sabrina Namer, María Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli, el fiscal pidió condenar a D'Alessio como miembro de asociación ilícita, extorsión, amenazas coactivas y violación a la ley de inteligencia.

También requirió penas de 7 y 10 años de prisión para dos ex agentes de inteligencia acusados y 3 años de prisión en suspenso para el ex comisario bonaerense Aníbal Degastaldi. D'Alessio está detenido en la cárcel de Ezeiza, y no asistió a la audiencia en esta jornada por presentar una indisposición física, según se informó al Tribunal.