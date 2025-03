Piden a la Justicia que defina si Uber es ilegal en la Argentina

El sindicato de choferes de remises reclamó a la Justicia que defina lo que según dicen, hoy los políticos no definen: "Si vemos lo que dice la ley, hoy Uber no pueden funcionar en Argentina y en ningún municipio".

“Ellos funcionan sin autos habilitados, sin registros, sin control de vehículos. La realidad es que nosotros queremos que la Justicia defina lo que hoy los políticos no están definiendo, porque si vemos lo que dice la ley, hoy Uber no pueden funcionar en Argentina , y ningún municipio puede dejarlo funcionar”, enfatizó el sindicalista, que lleva años en la lucha contra las apps ilegales de viajes.

Hoy la actividad del remis se reglamenta por ordenanzas municipales, tanto del Gobierno de la Ciudad, como todas las intendencias del país. No hay ley provincial, ni nacional, aunque existen provincias o distritos como San Juan donde las habilitaciones las define la gobernación, porque hay departamentos o intendentes que no tienen esa potestad. Lo mismo sucede en Mendoza.

Sin embargo, las exigencias impositivas y fiscales para Uber se rigen a nivel nacional y es la ex AFIP -hoy ARCA- a través de la Dirección General de Impuestos (DGI) la que exigió a las personas y apoderados detrás de la plataforma de viajes que saque un CUIT de oficio. Y Uber lo sacó. El inconveniente -que denuncian los remiseros- es que nunca pagó impuestos nacionales por su actividad. “ARCA tiene que perseguirlos por la registración de un CUIT en la Argentina de Uber, pero después los intendentes se tienen que hacer cargo de cuidar y velar por los intereses de los trabajadores de la actividad que pagan impuestos como los remiseros y los taxis, y por la integridad de los vecinos. Uber al no estar reglamentada y no tener un control, los autos están mal de papeles, mal de documentación, y la gente está viajando en vehículos en algo que no tiene identificación y no tiene seguridad”, subrayó el gremialista.

Es más, según advirtieron los choferes de remises, hay varias denuncias por que se ha descubierto que había conductores declarados que manejaba un Uber y resulta que tenían otra identidad o eran otras personas, porque habían falsificado la documentación. “Como no hay una base de datos y un CUIT en la Argentina, nadie puede controlar porque los autos no están registrados acá, porque no hay un padrón de autos ni de choferes. Estamos pidiendo a la Justicia es que avance contra Uber por el delito de no pagar impuestos en la Argentina, en conjunto con la ex AFIP, que le hizo un CUIT de oficio y nunca lo pagó, nunca se inscribió”, detalló Poli.

“Ya que la política no puede dar soluciones porque no está preparada, entonces queremos que la Justicia saque una resolución y definamos por qué Uber funciona en la Argentina sin pagar impuestos y sin CUIT”, sostuvo el titular de la Farem.

Y agregó: “Ninguno de nosotros puede ir a cualquier país y poner un negocio y no pagar impuestos. Uber viene a la Argentina, no paga impuestos, hace dumping, rompe los mercados, funde las empresas y encima es beneficiado porque hace publicidad. Esto es completamente ilegal, es como hacerle publicidad a un desarmadero de autos, a los que venden armas ilegales o a los narcotraficantes”.

En este marco, el titular de la federación de remiseros remarcó que también es importante que los intendentes “se tendrían que hacer cargo de ordenar los municipios y velar por los intereses de los vecinos, que viajan en autos que no están preparados y no están ni siquiera habilitados”.

“Uber se pasa la ley argentina por abajo del brazo, no le importa la ciudadanía, la seguridad, nadie controla a los autos que se inscriben. Por eso, vamos a pedirle a la Justicia que defina para ver cómo nosotros seguimos, ya que la política no lo pudo solucionarlo”, concluyó Poli.