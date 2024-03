Polémica: el abogado de Sebastián Sosa cuestionó a la denunciante y preguntó "por qué no se retiró o no gritó"

Mientras Sebastián Sosa permanece detenido por acusaciones de abuso sexual agravado , su abogado Ernesto Baaclini generó polémica luego de poner en duda la declaración de la víctima. El letrado cuestionó a la joven al señalar: " ¿Por qué no se retiró o no gritó? ".

Sin embargo, enfatizó que el arquero de Vélez no tuvo ninguna implicación en el hecho. "Sosa está en una punta, no participa, no tiene nada que ver", indicó el abogado.