Agresión al playero Arturo López: el juicio se corrió para octubre

"El juicio tenía fecha para este 29 de septiembre y lo pasaron para fines de octubre. No está muy clara la nueva fecha, pero podría ser el 25, más allá que se está dudando también", explicó la letrada en declaraciones televisivas. Además, explicó que "el juez va a ser Alejandro Villanueva" y aseguró que espera "en que sea un juicio digno".

"Voy a tener una reunión con el fiscal y voy a conocer al juez. Esperamos y ponemos todas las esperanzas en que sea un juicio digno. Todo el sufrimiento que padece y seguirá padeciendo Arturo tiene que ser con un fallo acorde del doctor Villanueva", sostuvo.

Asimismo, añadió: "Al haber pasado tanto sufrimiento y más allá que la cantidad que reciba no va ser suficiente, queremos el máximo de la pena por lesiones gravísimas, que son diez años".

playero.jpg NA

Causa Arturo López: cómo avanzó hasta ahora

La abogada afirmó que "por ahora" vienen "recibiendo cachetazos" por parte de la Justicia, porque este joven "estuvo 25 días detenidos y después se fue a su casa con una domiciliaria, mientras Arturo sigue internado".

"Arruinaron a una familia completa. Arturo continúa internado con rehabilitación tanto física como mental. Si bien está un poquito mejor, el lunes tuvimos la pericia que pidió la defensa y el panorama lamentablemente no es bueno. Mis hijas no van a volver a tener el padre que tuvieron, ésa es la triste noticia", indicó.

Respecto a las secuelas que le quedaron al playero, Luna señaló: "Habla mal, no se sabe expresar, está con fonoaudiólogo. Necesita una rehabilitación de todo tipo. Además, dice palabras que no existen, incluso él se da cuenta de que las dice mal, pero no puede evitarlo. Hace diez meses que está internado. Es una tensión terrible y muy triste todo".

"Se levanta, camina, pero no razona, no se sabe expresar y padece un momento de dificultades mentales", señaló la letrada.

Quién fue el agresor

En junio pasado, el joven identificado con las iniciales C.M.A. fue beneficiado con una prisión domiciliaria, a la espera del inicio del juicio, fallo que generó repudio entre los familiares de López.

"No sé bajo qué argumentos le dieron la prisión domiciliaria después de estar cinco meses prófugo de la Justicia. Estuvo 25 días solo con prisión preventiva. Eso solo pasa en Argentina. La Ley Penal Juvenil la tienen que rever", sostuvo la abogada.

Y agregó: "No puede ser que un muchacho, con casi 18 años, deje al borde de la muerte a un trabajador que estaba laburando, haciendo una vida normal y que ese día se fue de casa para cumplir con su tarea, pero nunca más va a volver a ser esa persona. La pericia que le hicieron dice eso".

Por último, Luna explicó que la vida de sus hijas -Florencia y Agustina López- "no será la misma".

"Eran dos chicas con vida normal, trabajaban, salían con amigas, se iban de vacaciones. Ahora todo gira alrededor del padre: internación, responsabilidad y cubrirse una a otra. Nos vamos turnando y él tiene cuidadores permanentes por 24 horas. Va a necesitar de un tercero para el resto de su vida", precisó la letrada y ex esposa del playero.

Qué fue lo que ocurrió

El hecho ocurrió el 19 de noviembre del año pasado, cuando C.M.A., quien en ese momento era menor de edad, estaba con su mamá y su hermana en el estacionamiento de Moreno 800, en el barrio porteño de Monserrat y, en un momento determinado, agarró desprevenido al playero y, en medio de la discusión, le dio una trompada, tras lo cual el hombre cayó desplomado al piso.

playero.mp4

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad y es la prueba clave del caso, sumado a los testimonios de la gente que estaba en el lugar, entre ellos, la madre del joven.

El fiscal y la querella insisten con la imputación de "tentativa de homicidio" del individuo hacia López, quien al día de hoy continúa internado con pronóstico reservado y, según las pericias ordenadas por Mauro Tereszko, con secuelas irreversibles sobre su salud.

El joven, ahora mayor de edad, estuvo prófugo por cinco meses hasta que el 29 de abril pasado cuando se entregó ante la Policía, y quedó detenido.