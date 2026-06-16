ANSES paga un extra de $500.000 en junio: qué familias lo cobran y cuál es el único requisito

Los pagos incluyen además la actualización correspondiente a la movilidad aplicada durante el mes corriente de acuerdo al IPC.

El monto final depende de la integración de los tres conceptos confirmados por ANSES para este período.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que durante junio un grupo específico de beneficiarios recibirá un ingreso que supera los $550.000 gracias a la combinación de distintos conceptos que se liquidan este mes.

El monto surge de la suma del haber actualizado por movilidad, el bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) . La medida alcanza a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La liquidación de junio se ubica entre las más elevadas del año para este sector de beneficiarios . El refuerzo económico incorpora ingresos adicionales que se acreditan junto con el haber mensual habitual. ANSES mantiene vigente este esquema para quienes cumplen con las condiciones establecidas por la normativa previsional. Los pagos incluyen además la actualización correspondiente a la movilidad aplicada durante junio.

El beneficio corresponde a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor . Esta prestación está dirigida a personas de 65 años o más que no cuentan con los años de aportes exigidos para obtener una jubilación contributiva. ANSES informó que el haber mensual de la PUAM quedó fijado en $322.654,39 durante junio. La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza cada vez que se modifican los haberes previsionales.

Los beneficiarios también conservan el acceso a la cobertura médica de PAMI y a otros beneficios complementarios contemplados por la legislación vigente. El ingreso total de junio se compone de tres conceptos diferentes:

el primero corresponde al haber mensual actualizado

el segundo es el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos

el tercero es el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año

La composición del monto queda de la siguiente manera:

haber mensual: $322.654,39

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $161.327,20

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¿Cuál es el único requisito para cobrar el beneficio de $500.000?

La prestación está destinada a personas de 65 años o más, sin distinción de género. Sin embargo, la normativa establece una condición central para acceder al beneficio. El requisito principal consiste en no percibir ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo de carácter nacional, provincial o municipal.

Además de esa condición, ANSES exige acreditar determinados períodos de residencia según la situación de cada solicitante.

los ciudadanos extranjeros, por su parte, deben acreditar un mínimo de veinte años de residencia en Argentina para acceder a la prestación

La PUAM funciona como una herramienta de cobertura previsional para quienes alcanzaron la edad requerida pero no reúnen los aportes suficientes para obtener una jubilación ordinaria.

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¿Cómo verificar con tu CUIL si te corresponde el pago extra en Mi ANSES?

Los beneficiarios pueden consultar su situación previsional a través de los canales habilitados por ANSES. La verificación de prestaciones y liquidaciones se realiza mediante los servicios digitales del organismo, donde cada titular accede a la información vinculada con sus beneficios.

La acreditación de junio alcanza exclusivamente a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente. El pago extraordinario no constituye una prestación independiente. El monto superior a los $550.000 surge de la combinación de tres conceptos que ANSES liquida durante el mismo período: el haber mensual actualizado, el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Los titulares de la PUAM recibirán estos importes dentro de la liquidación prevista para junio. La acreditación forma parte del cronograma habitual de pagos del organismo previsional. La suma total alcanza los $553.981,59, una cifra que convierte a junio en uno de los meses con mayores ingresos para los beneficiarios de esta prestación.