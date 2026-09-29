Quién es Roberto Yamil Ibrahim, el argentino que fue capturado en Ucrania por combatir para Rusia

Roberto Yamil Ibrahim tiene 37 años y viajó a Rusia tras responder a una oferta laboral publicada en Facebook. Fue incorporado a las fuerzas rusas, resultó herido durante los combates y posteriormente fue capturado por tropas ucranianas.

Roberto Yamil Ibrahim tiene 37 años y es padre de dos hijos . Viajó a Rusia en abril de 2026 tras responder a una oferta laboral publicada en Facebook y terminó incorporado a las fuerzas armadas rusas. Actualmente permanece en un campo de prisioneros de guerra en Ucrania junto con otros combatientes extranjeros.

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Según la información difundida por el proyecto ucraniano “Quiero Vivir”, Ibrahim es el primer ciudadano argentino presentado como prisionero de guerra durante el conflicto. Su historia comenzó cuando respondió a una publicación que ofrecía un trabajo vinculado con tareas de logística en el Ministerio de Defensa ruso, con una paga de u$s20.000.

Tras completar una solicitud, fue incorporado a un grupo de WhatsApp utilizado para organizar el traslado de ciudadanos latinoamericanos. Como no contaba con pasaporte, el reclutador se encargó de gestionar la documentación, el visado y los pasajes necesarios para concretar el viaje.

Ibrahim viajó con escalas en Roma y Estambul y llegó a Moscú el 11 de abril. Allí fue recibido por otro reclutador junto con ciudadanos de Colombia, Perú y México que también habían sido convocados para incorporarse a las fuerzas rusas.

El grupo fue trasladado a un centro de entrenamiento ubicado en la región de Vorónezh. En mayo, el argentino fue enviado al frente de Lyman e incorporado al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados.

“Te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece en internet”, relató posteriormente Ibrahim en un video difundido en redes sociales.

El 6 de julio, el argentino resultó herido durante una batalla y permaneció internado durante cerca de tres semanas. Según “Quiero Vivir”, después regresó a una unidad militar antes de recibir el alta médica definitiva.

Luego fue incorporado al 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, dentro de un grupo compuesto por soldados que ya habían sufrido heridas durante los enfrentamientos.

El momento en que fue capturado en Ucrania

A mediados de agosto, las fuerzas ucranianas capturaron a Ibrahim y lo trasladaron a un campo de prisioneros de guerra. Allí permanece junto con otros ciudadanos extranjeros que habían sido incorporados a las filas del ejército ruso.

El caso fue difundido por “Quiero Vivir”, una iniciativa ucraniana vinculada al Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra.

El programa brinda información y asistencia a soldados rusos que buscan rendirse y abandonar el combate. La difusión del caso de Ibrahim permitió conocer el recorrido del argentino desde su llegada a Rusia hasta su captura en territorio ucraniano.