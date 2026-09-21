Quini 6: acertó los seis números y ganó $9.179 millones, ¿cuánto recibirá?

El ganador acertó los seis números de la modalidad Revancha y obtuvo un premio de más de $9.000 millones. La retención impositiva supera los $2.500 millones y se aplica antes del pago.

El premio de la modalidad Revancha fue adjudicado a una apuesta realizada en El Talar, partido de Tigre.

Un apostador de El Talar, partido de Tigre , acertó los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6 y se adjudicó un premio bruto de $9.179.466.652 . Sin embargo, esa no será la suma que finalmente recibirá, ya que sobre este tipo de premios se aplica una retención impositiva antes de efectuar el pago.

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La apuesta correspondió al sorteo N° 3410 y acertó los números 05, 07, 12, 20, 24 y 31 .

El premio anunciado luego del sorteo corresponde al monto bruto. Para determinar cuánto dinero recibirá efectivamente el ganador, se aplica el esquema de retención previsto para los premios de juegos de azar.

El mecanismo contempla dos pasos. Primero, se toma el 90% del premio bruto como base para calcular el impuesto. Luego, sobre ese importe se aplica una alícuota del 31% .

En este caso, el 90% de los $9.179.466.652 representa una base imponible de $8.261.519.986,80 .

Sobre ese monto se aplica el 31%, lo que genera una retención de $2.561.071.195,91.

De esta manera, una vez realizado el descuento, el premio neto estimado que recibirá el apostador será de $6.618.395.456,09.

La cuenta es la siguiente:

Premio bruto: $9.179.466.652

$9.179.466.652 Base imponible (90%): $8.261.519.986,80

$8.261.519.986,80 Retención (31%): $2.561.071.195,91

$2.561.071.195,91 Premio neto: $6.618.395.456,09

En términos del monto total obtenido en el sorteo, la retención equivale al 27,9% del premio bruto.

El impuesto se descuenta antes de cobrar

El ganador no debe recibir primero los $9.179 millones y luego realizar un pago impositivo por separado. La retención se efectúa antes de la entrega del premio, por lo que el dinero que finalmente percibe ya contempla el descuento correspondiente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interviene en el esquema de retención aplicado a los premios de juegos de azar.

Por eso, la diferencia entre el premio anunciado y el monto que queda en manos del ganador supera los $2.500 millones. En este caso, el descuento asciende a poco más de $2.561 millones.

El mecanismo parte del mismo cálculo: se considera el 90% del premio para establecer la base imponible y sobre ese monto se aplica la retención del 31%.

Así, del premio de $9.179.466.652 obtenido en la modalidad Revancha del Quini 6, el apostador de El Talar recibiría finalmente unos $6.618 millones.