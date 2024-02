Rige un alerta meteorológico por tormentas severas en nueve provincias

Frente a estos fenómenos meteorológicos, los cuales el organismo advierte que pueden tener "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" y que pueden ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", recomiendan seguir una serie de consejos.

Para el alerta amarillo, el organismo recomienda: no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

En cuanto al alerta naranja, el SMN recomienda: permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese a tu casa, cortá el suministro eléctrico; en caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Clima en CABA

Este miércoles se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo algo nublado a parcialmente nublado, neblinas matinales; vientos del sector este rotando al noreste y una temperatura que tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 31, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, jueves, el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, lluvias aisladas a la tarde y una temperatura que se ubicará entre los 22 grados de mínima y 28 de máxima.

En tanto, el viernes está pronosticado cielo parcialmente nublado a algo nublado, viento del sector este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros y una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27.