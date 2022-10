De El Hoyo a Sídney, la experiencia de un experto en viveros en Australia

Periodista: ¿Cómo decidiste estudiar la Tecnicatura en Viveros de la UNRN?

Juan Lucas: Antes de estudiar estuve trabajando en el rubro de las plantas durante un par de años y me gustó. Si bien en un principio estaba indeciso en estudiar la tecnicatura, decidí darle la oportunidad y me terminó gustando más de lo que me imaginaba.

P.: ¿De qué se trató tu trabajo final?

Juan Lucas: Mi trabajo final trata sobre la reproducción de plantas in vitro. En el mismo describo todo el desarrollo y las actividades que realicé para llevar a cabo la técnica de micropropagación de plantas. Las prácticas para este trabajo final las realicé en el laboratorio de micropropagación del vivero Hummus, ubicado en la localidad de El Bolsón.

P.: ¿Dónde estás trabajando actualmente?

Juan Lucas: Hoy trabajo en el jardín botánico de Sídney, dentro de la parte del vivero. En mi sección estoy a cargo de tres invernaderos y un sector en el exterior, con plantas acuáticas. Gran parte de mi trabajo consiste en mantener, cuidar y llevar registros de colecciones de plantas. Trabajo con diferentes especies de helechos, hoyas, plantas carnívoras y algunas especies que se encuentran bajo estudios.

P.: ¿Qué aspectos de tu formación te sirvieron para lo laboral?

Juan Lucas: Creo que la educación recibida en la Universidad me sirvió muchísimo. Si bien sigo aprendiendo y tengo mucho por aprender, siento que cuento con una base de conocimientos sólida para poder afrontar las actividades que se me presentan en el día a día en mi trabajo. Mis estudios académicos me permitieron destacarme a la hora de conseguir mi trabajo actual, ya que a mis supervisores les interesó que mi formación sea específica sobre el área de viveros.