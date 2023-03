Rosario revolucionada por Jesy Fux, la pornostar que se filmó practicando sexo oral en la vía pública

Embed Rosario! Hoy a las 19hs en Parque Independencia en el rosedal quienes me quieran conocer, sorteo encuentro pic.twitter.com/HqJJziz1ng — Putita✨Espiritual (@JesyFux) March 20, 2023

Y agregó: "También vinieron mujeres acompañadas por sus parejas. Tengo clientas y seguidoras. Me gusta todo. La semana pasada filmé con una chica trans. La gente que me sigue es hermosa y jamás tuve una mala experiencia. Uno atrae lo que vibra".

Por último, la joven apuntó contra los medios y soltó: "No busco que me publiquen mil notas. No lo necesito, no me interesa. Ya tengo mis seguidores y no busco ese impacto en medios".