¿Sabías que fumar dentro de un hotel está prohibido? Esta es la multa que se debe pagar en Argentina

Respetar la Ley Antitabaco es muy importante en Argentina y en caso de no hacerlo la multa es grande. Enterate cuál es el precio.

Actualmente en el 99% de los lugares no se puede fumar y menos que menos en un hotel, a pesar de que hayas pagado por la habitación hay ciertas reglas que debés cumplir y esta es una de ellas. Uno de esos espacios, son los hoteles.

dejar de fumar nueva_1200.jpg Pixabay

Cuál es la multa por fumar en un hotel

No hay un precio fijo ya que cada hotel tiene derecho a tener sus propias políticas. En general, las multas por fumar pueden ir de los $50.000 a $85.000. Un dato importante a tener en cuenta si sos fumador es que apenas ingreses al hotel le preguntes al recepcionista si el hotel es libre de humo, ya que en caso de que así sea, no solo no podrás fumar en tu habitación, sino tampoco es ninguna instalación del lugar y tendrás que salir afuera a hacerlo.