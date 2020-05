Unas extrañas luces se aparecieron en el cielo y sorprendieron a Salta

Fue así que a los minutos, las personas que no habían visto, vivido el momento, o aquellas que no viven en Sallta, pudieron enterarse y ver lo que sucedía ya que esto se había viralizado en las redes. Cabe destacar que hasta el momento, no había alguna explicación al respecto.

En ese momento surgieron muchas hipótesis respecto de lo que sucedía: muchos aviones volando sobre el cielo salteño, cosa que fue descartada debido al período de cuarentena en el que se vive, y hasta pensar que lo que se veía eran muchos objetos voladores no identificados (ovnis).

Pese a esto, ninguna de estas especulaciones fue certera. A la horas, fue Edgardo Escobar del Servicio Meteorológico de Salta quien se encargó de explicar la aparición de las luces.

El especialista dijo que lo que pudo observarse el domingo por la noche, eran los satélites de la red de Starlink pertenecientes a la firma SpaceX que son propiedad del multimillonario Elon Musk.

Ahora bien, se supo qué eran estas luces extrañas que se veían, pero ¿qué función cumplían?

Basicamente este proyecto, que se inició en mayo de 2019, persigue como objetivo brindar el servicio de Internet por banda ancha a todo Estados Unidos y a cualquier otra parte del mundo que lo solicite.

De esa manera, se enviaron al espacio sesenta satélites que permanecen a unos 400 kilómetros fuera de la atmósfera terrestre y que en algunas ocasiones sus luces pueden hacerse visibles como ocurrió en Bolivia y Paraguay. En este caso, también le tocó a Argentina