Semana Mundial del Espacio 2026: origen de la fecha y la evolución del conocimiento + Agregar ámbito en









Cada octubre se rinde homenaje a los avances que transformaron la exploración del universo. La iniciativa busca inspirar a las nuevas generaciones y promover la cooperación internacional.

La fecha busca destacar cómo la tecnología espacial impacta directo en la vida cotidiana.

La Semana Mundial del Espacio se consolidó como el evento internacional más importante dedicado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y el universo. Declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999, esta iniciativa busca concientizar a la sociedad sobre el impacto de la tecnología espacial mostrando cómo estas herramientas ayudan a mejorar la vida cotidiana.

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Además de dar a conocer las misiones en curso, estas jornadas apuntan a despertar vocaciones científicas en los más jóvenes y sumar apoyo social a las investigaciones de exploración. Durante estos días, instituciones de todo el planeta organizan actividades interactivas, charlas educativas y talleres pedagógicos.

Gentileza - AZoQuantum Por qué se celebra la Semana Mundial del Espacio La elección de la semana entre el 4 y el 10 de octubre responde a dos hitos fundamentales que inauguraron y regularon la era espacial. En primer lugar, el 4 de octubre de 1957 se puso en órbita el Sputnik I, el primer satélite artificial de la Tierra desarrollado por la Unión Soviética, dando inicio formal a la exploración cósmica.

Años después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigencia el Tratado sobre los Principios que deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración del Espacio Ultraterrestre. Este acuerdo histórico fijó las bases para asegurar que las misiones a la Luna y otros cuerpos celestes tengan un fin pacífico y beneficien a todos los países por igual.

El Sputnik, primer satélite artificial de la historia, el día de su lanzamiento, el 4 de octubre de 1957. La evolución del estudio del Espacio Desde los primeros lanzamientos a mediados del siglo XX hasta la actualidad, la forma de estudiar el cosmos cambió de manera drástica. Hoy en día, las aplicaciones de satélites e imágenes orbitales se utilizan para monitorear el cambio climático, optimizar la producción agrícola, prevenir catástrofes naturales y mejorar las telecomunicaciones globales.

En ese marco, la ONU cumple un rol clave a través de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), encargada de articular el diálogo entre países y mantener el registro de objetos enviados al espacio. Entre los ejes del desarrollo científico actual se destacan tres focos prioritarios: Cooperación internacional : Promoción de acuerdos pacíficos entre naciones para compartir infraestructura, datos de satélites y proyectos científicos.

: Promoción de acuerdos pacíficos entre naciones para compartir infraestructura, datos de satélites y proyectos científicos. Hábitats y tecnología de vida : Desarrollo de sistemas de soporte vital, energías renovables e innovaciones que hagan posible la estadía humana en el espacio.

: Desarrollo de sistemas de soporte vital, energías renovables e innovaciones que hagan posible la estadía humana en el espacio. Sustentabilidad terrestre: Aplicación de la tecnología de observación para cuidar recursos naturales, responder ante catástrofes y acortar la brecha digital.

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