Súper chinos volvieron a cerrar por falta de productos y caída de ventas

Hoy sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 4 mil supermercados chinos y se estima, que entre 400 y 600 debieron volver a cerrar en julio como consecuencias del endurecimiento de la cuarentena. “A la baja de las ventas se suman multas de la Afip e inspecciones constantes por parte del gobierno de Larreta que genera clausuras permanentes”, sostuvo Yolanda Durán.

El programa de Precios Máximos que viene llevando adelante el Gobierno de la Nación también les genera una presión difícil de mantener en el tiempo. “Hay proveedores que no entregan productos porque tienen faltantes, otros quieren hacerlo con aumento y nosotros no podemos incrementar los precios, entonces la situación se hace insostenible”, reconoció Durand.

En el inicio de la cuarentena el 20% de los supermercados asiáticos permanecieron cerrados en principio por falta de stock, algo que hoy parece agravarse y por ausencia de personal. “Mucho personal no está trabajando por miedo a contagiarse y eso genera que el negocio no se puede mantener activo. A eso se suma los impuestos como luz, agua y gas y alquiler que deben seguir abonándose cuando el ingreso se vio disminuido notablemente”, subrayó la especialista.

Si bien la situación es crítica para el sector y se espera que muchos de los locales cierren definitivamente, lo cierto es que “es una población que vino a la Argentina para trabajar, no saben hacer otra cosa y no hay posibilidades de que se vayan nuevamente a China. Llevan más de 30 años con sus locales, se reinventarán pero no hay chances de que se vayan del país”, reconoció.

Si bien muchos cerraron otros tantos redujeron sus horarios de atención; en algunos casos, abren sólo por la mañana, mientras que otros deciden hacer horario cortado. Abren durante la mañana, cierran en el horario del almuerzo, para volver a atender pasadas las 16 horas.