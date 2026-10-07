Después del fuerte temporal que golpeó este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el tiempo seguirá marcado por la inestabilidad durante los próximos días. Las temperaturas se mantendrán moderadas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé nuevas probabilidades de precipitaciones entre el jueves y el sábado.
Tras las fuertes lluvias, cómo seguirá el clima en el AMBA
Luego de las fuertes tormentas de este miércoles, el SMN anticipa jornadas frescas e inestables, con nuevas chances de lluvias hasta el sábado.
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La tormenta dejó calles anegadas, caída de granizo, complicaciones en el tránsito y familias evacuadas en distintos puntos del área metropolitana. Entre las zonas afectadas estuvieron Merlo, Villa Celina y Caseros, mientras que en El Palomar el túnel de Ciudad Jardín quedó completamente inundado y debió interrumpirse la circulación.
El episodio se produjo bajo alertas naranja y amarilla del SMN por tormentas fuertes. Durante la jornada se registraron abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas, mientras que las condiciones adversas se extendieron durante la noche.
Cómo estará el clima este jueves y viernes en el AMBA
Para el jueves 8, el SMN anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 18°. La jornada permanecerá mayormente nublada y todavía habrá probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% en algunos momentos del día, aunque con períodos en los que la posibilidad de precipitaciones descenderá por debajo del 10%.
El viento también seguirá siendo protagonista. Se esperan velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, en una jornada todavía condicionada por el ingreso de aire más fresco.
El viernes 9 continuará el descenso térmico, con una mínima de 13° y una máxima de 17°. Predominará la nubosidad y durante buena parte del día la posibilidad de lluvia será baja, aunque hacia uno de los períodos de la jornada volverá a ubicarse entre el 10% y el 40%.
Fin de semana con lluvias y posterior mejora
La inestabilidad podría volver a ganar terreno el sábado 10. El organismo meteorológico prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 18°, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante el día.
El panorama comenzaría a mejorar con mayor claridad el domingo 11. Las chances de lluvia caerán al 0%-10% y el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, con una mínima prevista de 13° y una máxima de 19°.
De esta forma, después de las fuertes tormentas e inundaciones de este miércoles, el AMBA no tendrá una mejora definitiva de manera inmediata: persistirá un escenario fresco e inestable hasta el sábado, mientras que el domingo aparece, por ahora, como la jornada con mejores condiciones del período.