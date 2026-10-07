Tras las fuertes lluvias, cómo seguirá el clima en el AMBA

Luego de las fuertes tormentas de este miércoles, el SMN anticipa jornadas frescas e inestables, con nuevas chances de lluvias hasta el sábado.

El SMN anticipa jornadas frescas y con probabilidades de lluvias hasta el sábado en el AMBA.

Después del fuerte temporal que golpeó este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el tiempo seguirá marcado por la inestabilidad durante los próximos días. Las temperaturas se mantendrán moderadas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé nuevas probabilidades de precipitaciones entre el jueves y el sábado.

La tormenta dejó calles anegadas, caída de granizo, complicaciones en el tránsito y familias evacuadas en distintos puntos del área metropolitana. Entre las zonas afectadas estuvieron Merlo, Villa Celina y Caseros, mientras que en El Palomar el túnel de Ciudad Jardín quedó completamente inundado y debió interrumpirse la circulación.

El episodio se produjo bajo alertas naranja y amarilla del SMN por tormentas fuertes. Durante la jornada se registraron abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas, mientras que las condiciones adversas se extendieron durante la noche.

Para el jueves 8 , el SMN anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 18° . La jornada permanecerá mayormente nublada y todavía habrá probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40% en algunos momentos del día, aunque con períodos en los que la posibilidad de precipitaciones descenderá por debajo del 10%.

La tormenta del miércoles dejó calles anegadas, caída de granizo, complicaciones en el tránsito y familias evacuadas en distintos puntos del AMBA.

El viento también seguirá siendo protagonista. Se esperan velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora , con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h , en una jornada todavía condicionada por el ingreso de aire más fresco.

El viernes 9 continuará el descenso térmico, con una mínima de 13° y una máxima de 17°. Predominará la nubosidad y durante buena parte del día la posibilidad de lluvia será baja, aunque hacia uno de los períodos de la jornada volverá a ubicarse entre el 10% y el 40%.

Fin de semana con lluvias y posterior mejora

La inestabilidad podría volver a ganar terreno el sábado 10. El organismo meteorológico prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 18°, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante el día.

El panorama comenzaría a mejorar con mayor claridad el domingo 11. Las chances de lluvia caerán al 0%-10% y el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, con una mínima prevista de 13° y una máxima de 19°.

De esta forma, después de las fuertes tormentas e inundaciones de este miércoles, el AMBA no tendrá una mejora definitiva de manera inmediata: persistirá un escenario fresco e inestable hasta el sábado, mientras que el domingo aparece, por ahora, como la jornada con mejores condiciones del período.