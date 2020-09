Gabriel Batistuta y un mensaje sobre la meritocracia que causó revuelo en Twitter

Ahora, Batistuta escribió un tweet desde su cuenta verificada: “Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continúe sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES?”.

Las respuestas no tardaron en llegar tanto a favor como en contra, lo que llevó a que la palabra “Bati” se convirtiera en una tendencia a nivel nacional. Si bien el apoyo se hizo sonar, con frases como: “Vos fuiste, sos y serás un crack de la vida. Abrazo, Gaby”, “¡Sos un grande BATI! ¡Ejemplo en todo sentido!” y “Fuiste un crack también por respetar esos ideales”, también hubo otros quienes manifestaron su punto de vista opuesto.

Por un lado, Sergio De Piero, politólogo, escribió: “Miles de padres hicieron lo mismo con sus hijos y siguieron viviendo en un hogar más chico aún que ese, Gabriel”.

Desde otra cuenta también publicaron: “Te quiero, Bati. Pero si hubieses sido ecuatoriano y morocho, no hacías ni la mitad de carrera que hiciste, ni ganabas un décimo del dinero que ganaste. Porque es mentira q todo depende del mérito.”

Guillermo “Fierita” Catalano también quiso expresar su parecer. Primero, compartió un video de "La carrera del privilegio", donde sentenció: “No se trata sólo de la velocidad a la que corremos, se trata del lugar desde dónde partimos. Estoy aprendiendo a ver mi propio privilegio (tener mis padres juntos, no haber tenido que trabajar de chico, que nunca me haya faltado un plato de comida). ¿Ves el tuyo?” A continuación, le respondió a Batistuta citando dicha grabación e indicó: “Con el afecto y admiración que te tengo te pregunto de corazón: ¿te cuestionás tu privilegio?”

Por último, una usuaria llamada Sofía mencionó: “No hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas. ¿Cuántos pibes de cada 100 salvó el fútbol?” La primera frase hace alusión al tema Canguro del cantante Wos, el cual ganó el premio Gardel 2020 a la mejor canción del año y en una estrofa dice: “No para de toser trabajando doce horas, cobra dos monedas al mes para mantener a cuatro personas, y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona”.

