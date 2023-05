Una chica de San Francisco Solano se volvió viral por su casting para Vogue

modelo vogue 1.webp

En el caso de la revista, las chicas seleccionadas se convertirán en parte del Vogue Open Casting Class de 2023, y tendrán la chance de aparecer en una sesión de fotos que se publicará en una edición de otoño de las ediciones globales de la revista.

“Mi sonrisa del conurbano todo lo puede”, expresó con confianza. Luego confesó: "Me mandé de una, aunque al principio tuve un poco de miedo. Me dije ¿quién me va a ver? Y lo envié cuando apenas faltaban dos días para el final de la convocatoria”.

Todavía no se conoció el resultado de la publicación internacional, pero el casting que Anabel subió a su TikTok ya fue visto por un millón y medio de personas. Hasta María Becerra lo reposteó en Instagram.

Anabel vive con su mamá, sus hermanitos de 7 y 3 años y su hermana de 16 que según cuenta se dedicó al boxeo. Al respecto, comenta que hasta hace 3 años toda la familia vivía con un padre violento. “No nos dejaba ver a mis amigos. Apenas podíamos salir hasta el patio. Nos pegaba a nosotros y también a mi vieja”.

En el 2020, antes de la pandemia la mamá y sus hijas tomaron fuerza y lograron echar al violento de su casa. “Lo escrachamos en todo el barrio con carteles y hasta vino Crónica con las cámaras y eso nos sirvió de protección. Por suerte nunca más lo volvimos a ver”.