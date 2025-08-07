Una misión de 24 meses que ya lleva 13 años: el logro de la NASA en Marte







Gracias a un sistema de energía eficiente y actualizaciones clave, Curiosity lleva más de una década explorando Marte.

El rover aterrizó en Marte el 6 de agosto de 2012, en el cráter Gale. Foto: NASA

Desde su aterrizaje en Marte en agosto de 2012, el rover Curiosity se propuso desentrañar los misterios del planeta rojo. Aunque la misión de la NASA estaba planificada para durar apenas 24 meses, hoy, en 2025, el robot sigue activo, explorando y enviando datos clave para la ciencia.

La NASA reveló que uno de los factores que permitió esta longevidad es la eficiente gestión de energía del rover. Curiosity utiliza un Generador Termoeléctrico de Radioisótopos Multimisión (MMRTG), un sistema que descompone partículas de plutonio para recargar sus baterías. Sin embargo, con el paso del tiempo, "ese componente se desintegra y este método demora cada vez más en realizar la recarga", advierten desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL-Caltech).

El vehículo de exploración Curiosity. El vehículo de exploración Curiosity. Para contrarrestar esta degradación natural, el equipo que controla al rover desde la Tierra "planifica con meticulosidad las tareas del robot para acortar la cantidad de horas de actividad y reducir el consumo de batería". Una estrategia clave fue la multitarea: Curiosity puede, por ejemplo, "comunicarse con un orbitador al mismo tiempo que mueve su brazo robótico y avanza en la superficie marciana", acciones que de hacerse por separado consumirían mucha más energía.

Innovaciones para seguir explorando Para estirar aún más la autonomía del rover, la NASA implementó mejoras en su software y hardware. Entre las actualizaciones más importantes están las que optimizan sus capacidades de conducción y la eficiencia del taladro para recolectar muestras. Además, "los especialistas de la agencia estadounidense desarrollaron un algoritmo que reduce la fricción de las ruedas, para que duren más tiempo".

Marte 1.jpg Los 36 agujeros perforados por el rover Curiosity Mars de la NASA. Este conjunto de avances es fundamental para que Curiosity supere con creces las expectativas iniciales, ampliando su misión y el volumen de datos enviados a la Tierra.

Un pionero en la búsqueda de vida en Marte Desde que tocó suelo marciano, Curiosity aportó hallazgos clave sobre el pasado del planeta rojo. Entre ellos, el descubrimiento de moléculas orgánicas en la atmósfera y superficie marcianas, y niveles elevados de metano, un "gas típico de la vida tal como la conocemos". Además, el rover confirmó la existencia de antiguas fuentes de agua, un elemento fundamental para la vida. Curiosity forma parte de un grupo de cinco rovers enviados por la NASA a Marte, precedido por Sojourner (1997), y acompañado por Spirit, Opportunity y Perseverance, que aterrizó en 2021. Su éxito demuestra no solo la avanzada tecnología que encierra, sino también la dedicación del equipo humano que lo mantiene operativo más allá de lo esperado.

