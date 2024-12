Una modelo de OnlyFans se acostó con 100 hombres en 24 horas: "No lo recomendaría"

“No es para chicas débiles. Fue difícil. No sé si lo recomendaría", dijo Phillips.

La reacción de una modelo de OnlyFans tras su reto con 100 hombres en un día

Uno de los momentos más impactantes fue cuando Phillips expresó sus miedos: “Me preocupaba no haberles dado un buen rato a los hombres con los que estuve”. Este comentario dejó en evidencia el peso emocional que cargó durante el reto. Según Pieters, el impacto fue inmediato: “No esperaba verla tan angustiada al final. Pensé que tal vez recordaría este día con tristeza, pero no tan inmediatamente después”.